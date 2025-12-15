我是廣告 請繼續往下閱讀

▲全家串聯起咖啡渣「乾燥、回收、再製」的綠色循環路徑。（圖╱記者林汪靜攝）

台灣人每年飲用高達37億杯咖啡！產生大量咖啡渣，其中有超過四分之一是來自超商。全家今（15）日宣布攜手鴻旭科技、鴻海等十大跨產業夥伴，組建突破性的「咖啡渣循環再生大聯盟」，並預計年底前擴大導入百店、明年上半年至2200間店舖，搶攻「黑金變綠金」的循環商機。每天早上到便利商店來一杯咖啡已是民眾生活常態，但衍生的咖啡渣因高含水易發霉特性而難以進行大規模的有效回收，且因法規被適用為一般廢棄物，需特定業者方能進行清除處理，業界因受限於此，過往咖啡渣回收利用多為單點實驗、單次專案。全家為尋找系統性解方，自2023年即率先攜手永續美妝資優生歐萊德，回收Let’s café 咖啡渣製成咖啡因系列洗沐用品。今年全家進一步宣告，在環境部特許之下，將從「點」的實驗，正式打造「面」的系統性循環解方，攜手鴻旭科技、鴻海科技集團等品牌跨界結盟， 逐一破解過往 「源頭乾燥難、物流回收難、後端媒合難」之三大痛點，建構綠色循環生態圈。針對咖啡渣高含水、易發霉特性「源頭乾燥難」，攜手鴻旭科技共同開發專為零售場域設計的「IoT智能咖啡渣乾燥機」，操作簡便、一鍵乾燥，能將含水率降至 10%以下，從源頭確保回收品質；其內建IoT聯網功能，可於後端追蹤乾燥前後的重量變化數據。其次，活用「全家」密集據點與物流網絡優勢的「逆物流回收機制」，不僅破解「物流回收難」，其利用貨車回程空趟載運乾燥咖啡渣，不僅有效集中資源、大幅降低運輸成本，更將減少86%運輸碳排。同時，再藉由跨產業夥伴提供穩定再生料源、技術加值運用，為「後端媒合難」打通最後一哩路，成功開啟「黑金變綠金」的循環大門。而鴻海總部虎躍廠內的全家店舖率先啟動咖啡渣再生循環試驗，鴻海環保長洪榮聰指出，建立咖啡渣乾燥與回收的可行模式，並再製為環保永續的活性碳濾網及濾芯，後續將回用至集團廠區，未來更可擴大應用至不同產業，突破循環經濟中「後端媒合難」的瓶頸，此模式不僅降低對環境的污染及碳排放量，更證明循環經濟跨越零售與科技的邊界，也成為今年鴻海科技日的亮點之一 。全家總經理薛東都強調，第一個就要「方便」，鴻旭科技開發的乾燥機，就能讓門市內店長輕鬆簡單地把咖啡渣丟進去，按個鍵就能自然乾燥，同時，民眾也能操作方便，未來民眾若想參與回收，到店舖裡他直接將咖啡渣放到乾燥機，就可以完成乾燥，形成一個循環經濟。第二個關鍵，是這種永續環保一定要打群架，薛東都說，相信這樣的聯盟不僅能對環境有利，對大聯盟的所有合作夥伴也都很有利，循環經濟帶動經濟效益，才會永續。回收後的乾燥咖啡渣，進入精細的「梯次利用」階段，第一階段將由光隆實業提煉咖啡渣萃取液成為保養品原料，剩餘固體咖啡渣則進入第二階段，由鴻旭科技 、鴻海、興采實業、蔚來美好、皇家竹炭、達鋼馨等廠商進行再生及運用，包括鴻海科技集團預計將咖啡渣活性碳濾網和濾芯回用於廠區；鴻旭科技再製的濾水器濾芯則回流至全家店舖使用；皇家竹炭、蔚來美好則將其轉製成低碳木炭，餐飲通路達鋼馨則依需求導入木炭使用；興采實業則將製成全家店舖夥伴制服。