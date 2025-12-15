我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟休賽季在洋投補強方面有進度，今（15）日傳出與美國籍投手Kyle Tyler（暫譯，泰勒）將要加盟兄弟，對此兄弟球團證實，已跟泰勒達成加盟共識，若有進一步好消息，會再向外界公告。除此之外，王牌洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）確定續約，因傷正進行復健的勝騎士（Mario Sanchez）則是繼續執行複數年合約。現年28歲的泰勒，2018年選秀第20輪被洛杉磯天使隊挑中，8年間共效力8支球隊，2022年曾在3週內遭到4度讓渡（DFA）。泰勒共有3年、15場大聯盟的出賽紀錄，防禦率4.31，本季在白襪隊、費城人隊和金鶯隊的3A球隊都有出賽紀錄，合計26場出賽、防禦率4.86。近期，泰勒在墨西哥冬季聯盟出賽，7場出賽全是先發，防禦率僅1.83。泰勒前一次在大聯盟出賽，是去年效力馬林魚隊時期，登板8場（7場先發），吞下2敗，防禦率5.40。至於兄弟原有的洋投方面，羅戈確定續約，受傷的勝騎士複數年合約繼續執行，目前已經開始進行牛棚練投，可望趕上春訓。針對新洋投泰勒動向，兄弟球團表示，「目前已與這位有大聯盟資歷的新洋投達成共識，有進一步好消息會再向大家公告。」