▲高雄前鎮科技產業園區緯創資通舉行高雄智慧廠房上梁儀式，將創造4500個就業機會。(圖／產業園區管理局提供)

▲經濟部主任秘書莊銘池致詞。(圖／產業園區管理局提供)

▲緯創資通全球製造亞太區資深副總經理賴志忠致詞。(圖／產業園區管理局提供)

經濟部產業園區管理局高雄前鎮科技產業園區緯創資通公司投資新台幣百億元，於日前，在前鎮科技產業園區工地，舉行高雄智慧廠房上梁儀式，宣示工程進度順利邁入新階段，完工啟用後，將創造4500個就業機會，預期將大幅強化園區智慧製造能量，為高雄前鎮科技產業園區轉型注入新的產業成長動能。經濟部產業園區管理局高屏分局高雄前鎮科技產業園區緯創資通公司高雄智慧廠房上梁儀式，是由經濟部主任秘書莊銘池與緯創資通全球製造亞太區資深副總經理賴志忠共同主持，有經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳、高屏分局分局長游淑惠、緯創資通工業及車用產品事業群製造副總監姜鴻吉、緯創資通南區營建處處長李基晉、利晉工程公司總經理郭敏川、吳瑞榮建築師事務所設計代表王進財等人與會，共同見證工程階段的重要里程。經濟部主任秘書莊銘池表示，感謝緯創集團持續投資高雄前鎮科技產業園區，正符合總統賴清德的均衡台灣政策，結合六大區域產業及生活圈中的大南方新矽谷，緯創集團投資後，將更強化完整從嘉義到高雄、屏東的S廊帶供應鏈聚落能量。莊銘池說，產業園區管理局正積極推動「風華再現計畫2.0」，針對5棟老舊廠房進行拆除與新建，未來總樓地板面積將由4萬4360平方公尺，擴增至24萬4570平方公尺，產業空間提升達5.5倍，這都是為了讓廠商根留台灣，提供更好的投資環境。緯創資通全球製造亞太區資深副總經理賴志忠指出，緯創資通公司高雄智慧廠房總投資金額近新台幣百億元，廠房規劃地上9層、地下2層，未來將建置高階全自動化產線，預計明(115)年完工後，將可帶動約4500個就業機會，不僅是緯創集團打造南部智慧製造基地的重要布局，更展現前鎮科技產業園區產業升級與空間再造的實質進展。經濟部產業園區管理局副局長劉繼傳並指出，前鎮科技產業園區的前身為1966年設立的高雄加工出口區，是全球首創的特區型態，憑藉租稅優惠與單一窗口制度，當年成功吸引僑外資進駐，為我國經濟起飛奠下基礎，而園區內的高雄晶傑達光電科技(原高雄日立)，自1967年設立後長年深耕，於2021年由緯創併購後轉型升級，展現園區持續進化的實力與潛能。劉繼傳說，產業園區管理局將持續改善員工宿舍、餐廳等生活設施，以提升整體環境品質，並協助企業攬才、育才、留才，以回應業界對高階研發人力的需求，持續推動高雄產業轉型與發展。