▲女網友指控Owen Ovadoz性騷擾未成年的自己。（圖／翻攝自Owen YouTube）

透過饒舌選秀節目《Show Me The Money》第三、第四季得到不少知名度的男歌手Owen Ovadoz，近日遭到一名韓國女網友發文指控，未成年時遭到男方「非自願身體接觸」，使得自己身心有了巨大損傷，至今都還在接受心理、藥物治療中。這名女網友在社群寫下，自己未成年時為了看Owen的公演，在夜店外面等候多時，當時男方曾多次讓自己快回家，為此她表示會搭首班車回家，沒想到過不久就收到對方傳來的飯店地址、已幫忙叫車的截圖照片，當時女網友表示自己不需要幫忙，且多次明確拒絕，不過在對方的堅持下，自己只好搭上計程車前往。女網友表示，在飯店房間多次遭到非自願的身體接觸，即使自己已經多次拒絕，並且行為上迴避，不過還是一直被Owen肢體騷擾，直到她的朋友發現異狀後，才幫忙報警離開現場。爆料貼文中，女網友附上當年的聊天截圖、叫車畫面，透露自己說的都是真的，這案件現在也進入司法程序中，不過因為自己的身心狀況已經到了崩潰邊緣，才會選擇揭開傷疤公開經歷，她表示，自己發文並不是為了報復，也沒有要針對任何人，只是希望自己的勇氣能帶給其他受害人一點力量，不再因為恐懼而藏在心中。被指控當事人Owen Ovadoz自出道以來爭議滿滿，他曾在IG上傳freestyle影片，拿著假槍狙擊女團LE SSERAFIM，表示她們並沒有現場演唱的實力；他過去還曾因聚眾呼麻被抓，目前他尚未對性騷指控作出回應，IG帳號也全面封閉。