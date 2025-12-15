今年金馬獎最佳劇情片《大濛》，上映後口碑爆棚，上周末創下千萬票房，跟前一周相比逆勢成長25%，
週六（13日）單日票房更創下上映以來新高，全台正式突破 4600萬大關。林柏宏也在社群分享觀影感想，稱自己看的時候一直是熱淚盈眶，也稱讚製作精緻、演員很好，日本藝術家奈良美智更稱這部片會成為經典。
林柏宏看《大濛》熱淚盈眶 奈良美智被片子感動
《大濛》讓林柏宏看完忍不住在社群網站上寫道：「那年代的故事像一陣霧，模糊到不敢直視，
但我們可以跟著阿月一起在霧裡尋找光。好精緻的製作、 好棒的演員，看的時候一直是熱淚盈眶。」奈良美智也趁來台舉辦展覽期間， 特地欣賞這部片，表示深受感動， 盛讚：「很可能會成為名作。」導演陳玉勳也在臉書感性回應：「 奈良美智真的來台灣看『大濛』了，謝謝奈良美智老師！」
演員們也持續親自上陣為電影衝刺票房，
9m88和胡智強昨（14）日在台北一連跑了6場映前、映後， 第1、2場大滿座，其他場滿座率也高達9成， 讓兩位影人相當興奮與感動，不斷謝謝影迷外， 也盼大家繼續塞滿戲院。不少影迷表示已2刷以上， 就連9m88上週六於新竹工作完也在當地二刷， 她透露影廳也是全滿狀態，更笑說因自己戴著口罩， 還和朋友站在海報前催票房，大聲說：「聽說這部片很好看！ 要趕快去看！」
《大濛》拍攝地點出現朝聖熱 服裝髮型都考究
奈良美智不但在社群平台 X 上轉發《大濛》電影預告，還穿著台灣限定「藍白拖」造訪《
大濛》拍攝地之一蒜頭糖廠蔗埕文化園區朝聖，也引發眾多影迷跟進打卡《大濛》 拍攝足跡。
此外，《大濛》在視覺與造型上的高度考究同樣成為熱議焦點，
本屆金馬獎最佳造型設計得主許力文近日分享幕後細節， 透露劇組在有限預算下，仍努力從史料、 老照片與田野調查中還原50年代的服裝邏輯，包含孩童穿著的「 麵粉袋褲」、不同身分階層的衣著差異，以及當年嚴格的髮禁規定。 從小朋友的平頭與西瓜皮，到榮町街景中攤販與行人的細緻區分， 皆是反覆溝通的成果，《大濛》全台上映中。
