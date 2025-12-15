我是廣告 請繼續往下閱讀

壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法案件，香港法官今（15日）裁定他3項罪名成立，至於刑期部分，待黎智英明年1月前提交求情信後，再作判刑。中國外交部表示支持港府懲治危害國安的犯罪行為；香港特首李家超則開嗆，「黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。」黎智英被控涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，勾結外國勢力，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁，被控以2項《國安法》下的勾結外國勢力罪及1項煽動罪。香港西九龍法院今日裁決，3名國安法指定法官裁定黎智英2項串謀勾結外國勢力，及1項煽動罪名全部成立，並指黎是案件首腦。中國外交部今舉行例行記者會上，針對英國及多個國際組織批評黎智英被判刑，外交部發言人郭嘉昆回應，香港是法治社會，中央政府堅定支持特區依法維護國家安全，懲治危害國家安全的犯罪行為。中方對個別國家公然詆毀抹黑香港司法表示強烈不滿和堅決反對。郭嘉昆強調，香港特區司法機關依法履職盡責、維護法律權威、捍衛國家安全，合情合理合法，不容置喙。「有關司法案件純屬香港特區內部事務，我們敦促有關國家尊重中國主權，尊重香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論，不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政。」香港特首李家超今前往北京述職，在機場接受媒體採訪時表示，「黎智英損害國家根本利益和香港市民福祉，其行可恥，其心歹毒。黎智英恣意妄為的罪行是在眾目睽睽下進行，證據確鑿，法庭的定罪判決彰顯了法律的正義，維護了香港的核心價值。」李家超表示，法律從不容許任何職業或背景的人假借人權、民主和自由之名，公然傷害自己的國家及同胞；香港特區有責任維護國家安全，會堅決打擊危害國家安全的行為和活動。香港是法治社會，特區政府有法必依、違者必究、執法必嚴，會全力防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動；他強調，特區政府旗幟鮮明，司法機構理直氣壯，無懼任何威嚇，堅定履行維護國家安全的責任。針對黎智英遭判刑，英國外交部今也發表聲明，強烈譴責這是一場「出於政治動機的起訴」（politically motivated prosecution），指今日的有罪判決正是這種政治迫害的結果。英方呼籲港府立即釋放黎智英，停止利用國安法打壓異議聲音。