我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣數位資產論壇「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」相關資訊。（圖／台灣數位資產暨開放科技協會提供）

▲台灣數位資產論壇「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」講者陣容。（圖／台灣數位資產暨開放科技協會提供）

台灣長年面臨少子化的問題，已經成為影響未來國家發展的國安問題。近年來，AI科技不斷推陳出新，透過AI提升數位轉型增進企業效率與產能，是未來經濟解決少子化影響的契機。然而，台灣不少中小企業卻因缺乏資源面臨「數位化轉型」的困境，台灣數位資產暨開放科技協會（TDAF）12月18日將舉辦「轉型的力量：企業數位進化與價值創造」論壇，邀請製造業、服務業、醫藥業的龍頭分享經驗，期盼啟發台灣中小企業對「數位轉型」的認知和起步，建立更好的品牌價值。台灣數位資產暨開放科技協會發起人蔣光澤表示，現今社會中，「大數據」已經是各產業運作的關鍵，小至結帳的線上支付，大到企業的工作管理，AI才能透過數位資料統整學習，在正確的時機給予資訊；而要產生大數據，前提就是要把資料傳到網路上。蔣光澤說明，台灣在全球數位化有很好的基礎，因為國內硬體設備厲害，承包非常多硬體的研發和製造，但在軟體、AI層面台灣卻相較缺乏，最大的痛點可能就是承載台灣多數就業人口的中小企業，「因為他們不知道怎麼讓資料數位化，不知從何著手、不知道什麼工具或團隊能夠信任。」蔣光澤提及，20幾年前，消費者下訂單要用電話撥接，當時大家都希望互聯網誕生能讓生活更便利，現在科技成功解決問題，而當AI開始出現在人類生活，更多對未來的幻想又誕生，但人們必須認知到，企業轉型並不是單純把資訊丟上雲端，「如何使用才是重點。」台灣數位資產暨開放科技協會此次邀請各界菁英分享經驗，包括全球頂尖管理顧問公司麥肯錫、台灣最早使用電子設備維安的中興保全科技、透過科技協助醫療成效的醫揚科技、著名ATM機台製造商三商電腦等。蔣光澤強調，少子化是台灣不可避免的考驗，各行各業缺乏人力，必須仰賴人工智能協助，而人工智能的效能建立在「完整且明確」的大數據，即使是最多工程師的產業，也都覺得數位化不夠，希望透過AI改善工作流程；企業如何能在科技浪潮中不再只是「緊跟變化」，更要主動「引領變化」，從而在全球市場開創更大的可能性與商機。轉型的力量：企業數位進化與價值創造12月18日（周四）13：00～16：35信義學堂（台北市信義區信義路五段100號B1，入口位於松智路）每人1500元