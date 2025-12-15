我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今（15）日宣布球探王梓安、二軍育成部門教練福永春吾離隊，2人在新的球季各自有不同規畫，球團感謝2人這段時間的貢獻，並祝福一切順利。外傳福永下一站將到富邦悍將，成為日籍教練團的一員，對此，悍將球團表示，「教練團調整將於近期確認，若有確定消息將一併公布。」現年35歲的王梓安，2009年赴美發展，2013返台投入中職選秀，於第4輪受到兄弟象指名，2022年遭兄弟戰力外，隔年轉戰雄鷹，最後於去年初退役，轉任雄鷹球探，替球隊發掘基層潛力新星。王梓安一軍共留下92場出賽，生涯防禦率5.66。現年31歲的福永春吾，2016年日職選秀第6輪受到阪神虎隊指名，2020年遭戰力外，留下一軍7場出賽、防禦率17.00的數據。2023年福永加入台中市成棒隊，該年6月加入雄鷹，成為隊史首位洋將，不過8月卻因手肘韌帶撕裂傷退役，轉任助理投手教練，今年則是擔任二軍育成部門教練。雄鷹球團表示，王梓安、福永在新的球季各自有不同規畫，感謝這段時間的貢獻，並祝福未來一切順利、有更好的發展。外傳福永下一站將前往悍將，成為日籍教練團一員，對此悍將球團表示，「教練團調整將於近期確認，若有確定消息將一併公布。」悍將休賽季教練團大風吹，一軍總教練由日籍後藤光尊接任，日前公布3位新任日籍教練，分別是森野将彦、酒井忠晴、的山哲也。