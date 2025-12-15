我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾豪駒重掌樂天桃猿兵符，接任球團史第3任總教練，力拚2連霸、個人執教首冠。（圖／記者葉政勳攝 ）

樂天桃猿今（15）日公布新賽季教練團佈局，一軍總教練由「龍貓」曾豪駒重掌兵符，昔日Lamigo三連霸的奪冠班底「姐姐」王溢正則是回鍋擔任二軍投手教練，桃猿明年球季將呈現新球風。桃猿副領隊礒江厚綺指出，王溢正過去在台、日職棒擁有豐富經驗，希望借助他的技術，傳承給年輕投手。礒江也說，曾豪駒春訓缺席期間，首席教練陳彥峯、林政億將主導，確保運作順暢、不受影響。現年40歲的王溢正過去曾效力日職橫濱DeNA隊，2013年結束旅日，返台效力Lamigo桃猿，2023年因王柏融契約權交易案轉隊至台鋼雄鷹，去年季末遭戰力外，結束11季的中職球員生涯。總計一軍登板227場，拿下75勝50敗，生涯防禦率4.98。王溢正今日回歸，新賽季擔任二軍投手教練，桃猿副領隊礒江厚綺表示，王溢正過去在台灣、日本累積豐富的經驗與成績，無論在投手養成或實戰經驗都具備高度價值。桃園球團期待王溢正能將自身經驗、技術傳承給年輕好手，近一步強化球隊整體投手戰力。雖然桃猿今日一次公布一、二軍教練團，實際上人選未完全定案，尤其是二軍投捕教練尚未公布，外傳前富邦悍將林琨笙有機會轉戰桃猿體系，對此，礒江表示，「相關教練團的調整將於近期確定，若有確定消息，將一併公布。」前段時間曾傳出日籍教練大塚明可能是總教練繼任人選，最後未出現在教練團名單，未來是否還會有合作機會？礒江指出，「球團考量團隊運作的穩定性，以及讓球迷能夠安心，因此先行公布除該名教練之外的名單。目前確實已有洽談中的適合人選，但因仍有部分細節尚待處理，因此此次暫不對外公布，待條件成熟後再進一步說明。」曾豪駒在2023年季末卸任樂天集團入主後首任總教練，去年與今年球季分別擔任二軍總教練、一軍首席教練職務，明年將重掌一軍兵符，成為第3任總教練。不過曾豪駒目前有要務在身，將率中華隊征戰經典賽，是否會影響明年桃猿春訓？礒江表示，教練團將針對春訓課表進行多次會議討論，曾豪駒也會持續與教練團保持聯繫，實際訓練將由首席教練陳彥夆與首席打擊教練林政億主導，並與其他教練共同協作，確保春訓運作順暢、不受影響。