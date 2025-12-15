好萊塢動作電影《玩命關頭11》（Fast X: Part 2）再掀話題！主演兼監製的馮迪索（Vin Diesel）近日親自證實，葡萄牙足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）將跨界加入演出，消息一出立刻引發全球影迷與球迷高度關注。馮迪索更在IG曬出兩人的合照，直言：「我們為他量身打造了一個角色」，證實C羅的加入。
馮迪索IG曬合照親口證實 C羅確定加盟最終章
馮迪索12日在他的IG曬出與C羅的合照，兩人勾肩搭背、神情輕鬆。馮迪索還在貼文寫道：「大家都問他會不會出現在《玩命關頭》系列電影中，我得告訴你們，他真的會，我們為他量身打造了一個角色」，並標註C羅帳號，等同正式證實這項跨界合作。
事實上，關於C羅可能客串《玩命關頭11》的消息，早在外媒報導環球影業針對續集預算進行調整後便開始流傳，如今終於由馮迪索本人揭曉答案，粉絲喜聞樂見，非常期待C羅的跨界演出。
《玩命關頭11》預計2027年上映 製作一度卡關
《玩命關頭11》被視為《玩命關頭》系列電影最終章，先前已公布目標檔期為2027年4月上映，不過該片製作過程並非一帆風順，曾多次傳出預算過高、演員合約尚未全數敲定等問題，甚至一度被指恐須延期或取消拍攝。
對此，馮迪索曾在今年6月透露，若要順利拍完最終章，他向片廠提出3個條件，包括「把這個系列帶回洛杉磯」、「回歸汽車文化，回到街頭賽車的根本」，以及「要讓唐老大和布萊恩歐康納重聚」。儘管挑戰不少，製作團隊仍希望能在2026年春天開拍，以趕上2027年的上映時程。
足球天王跨界動作電影 C羅現身有望衝高票房
而C羅在《玩命關頭11》中現身，勢必會為電影帶來另一波討論熱潮。身為足球史上最具代表性的人物之一，C羅近年除持續活躍於球場，也跨足經營個人YouTube頻道，吸引超過7700萬人追蹤，影響力遍及全球。
《玩命關頭》系列過去也不乏跨界演出案例，包括運動員與不同領域名人客串登場，例如女摔角選手龍達魯西（Ronda Rousey）加入的《玩命關頭7》。如今找來C羅加入最終章，被視為結合速度、力量與明星效應的重要布局；至於他的角色調性和戲份配比，仍有待官方揭曉。
資料來源：馮迪索IG
