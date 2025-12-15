我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《超級冰冰Show》上週六（12/13）主題為「超激勵人生奮鬥金曲秀」，白冰冰登3公尺千變萬化高空演唱〈醉情歌〉（圖／民視提供）

▲《週末最強大》首集播出開紅盤，三位主持人歐弟（左起）、胡瓜以及陳亞蘭，憑藉深厚主持實力與超高人氣，成功擄獲觀眾目光。（圖／華視提供）

由白冰冰領軍主持的《超級冰冰Show》，同一時段加入了胡瓜、陳亞蘭以及歐弟（歐漢聲）主持的新節目《週末最強大》，競爭更加激烈。《超級冰冰Show》邀請到最夯的恰吉「王世堅」助陣，順利拿下上週六夜晚最高收視冠軍，4歲以上全收視奪冠2.26；而《週末最強大》表現也相當亮眼，首播電視收視率一舉突破 1，觀眾反應熱烈、回饋不斷。《超級冰冰Show》上週六（12/13）主題為「超激勵人生奮鬥金曲秀」，白冰冰登3公尺千變萬化高空演唱〈醉情歌〉，還與少女團體「Give Me Five」順口溜演唱〈遊台灣〉，深厚底子無NG將全台灣各個景點介紹。而當晚最高收視2.75落在「超級孩子王」新挑戰者陳宥辰與賴哿萲合唱，14歲賴哿萲演唱〈下午的一齣戲〉開口第一句高音讓全場震撼。而《週末最強大》首集播出就開出紅盤，胡瓜坦言上週六首播日直播與觀眾一同觀看，心情非常緊張，但看完播出覺得非常滿意，三位主持人不僅各展長才，甚至對收視率目標發下豪語，如果收視率破2，胡瓜表示就在華視一樓大廳開放觀眾入場一同欣賞《週末最強大》，一旁的歐漢聲加碼說他會一親自下廚煮給大家吃，若是破4就要脫衣服只穿圍裙、還要送出iphone17，讓胡瓜也跟著加碼，喊話除了iphone17現場要買炸雞和珍奶讓觀眾吃到飽。胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲三位主持人憑藉深厚主持實力與超高人氣，成功擄獲觀眾目光，其中以35 至 54 歲女性觀眾收視表現尤為亮眼，堪稱新一代「師奶殺手」。華視與緯來長官也特地準備炸雞與香檳與主持人一同慶功，大家齊聚慶祝時香檳噴發，這收視率大發的好兆頭，收視率一定再創新高。