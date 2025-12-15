我是廣告 請繼續往下閱讀

▲人氣啦啦隊女神金娜妍（如圖）除了帶來一場台韓合作舞蹈表演，也參與遊戲挑戰，拚勁十足可愛又吸睛。（圖／民視提供）

胡瓜主持民視《綜藝大集合》24年，近日宣布不續約，雙方合約僅到明年1月31日，消息一出讓許多觀眾不捨。昨日節目來賓邀請到台韓高人氣啦啦隊女神金娜妍，一開場就帶來了台韓合作的舞蹈表演，加上籃籃、宜芳以及檸檬讓全場看得熱血沸騰。而在女神們的加持下，節目收視再度大開紅盤，4歲以上全收視3.39，創下近三個月新高。《綜藝大集合》週日收視開紅盤，4歲以上全收視3.39，最高收視3.93落在遊戲單元「縱橫天下」，台韓高人氣啦啦隊女神金娜妍除了帶來一場台韓合作舞蹈表演，籃籃、宜芳和檸檬等啦啦隊女神助陣，讓全場看得熱血沸騰。除此之外，節目上金娜妍也參與遊戲挑戰，在一輪接著一輪的比拚下，她與檸檬都到了決賽，兩人在最後搶椅子環節，坐上了同一張椅子，在一陣推擠之後，金娜妍成功將檸檬「擠」出去，獲得碾壓性勝利，拚勁十足可愛又吸睛。由胡瓜主持的《綜藝大集合》，播出至今深受許多觀眾喜愛，然而日前他卻拋出震撼彈，表示不續約，節目後續動向引發關注。對此所屬電視台民視則回應：「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播。」