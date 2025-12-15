我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院經濟委員會今（15）日就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行專案報告。立法委員陳亭妃於質詢中指出，113年全國廚餘總量約為77.2萬公噸，其中超過六成仰賴養豬體系處理。隨著台中出現非洲豬瘟案例，政府已禁止廚餘養豬，使大量廚餘去化面臨壓力。她表示，中央在推動政策轉型的同時，也應提出過渡期間的實際配套措施。陳亭妃表示，目前以焚化或掩埋方式處理廚餘，僅能作為短期因應，長期而言恐超出地方政府負荷。她以台南為例指出，規劃中的生質能源設施仍需約三年才能完工，在此期間廚餘的去化去向仍有待妥善規劃。她強調，禁止廚餘養豬是基於防疫考量，但政策調整應同步完善相關配套，避免對家戶、業者及地方政府造成衝擊。對此，陳亭妃提出應從「源頭減量」著手，建議環境部研擬專案補助，協助家戶、社區、學校及餐飲業設置廚餘乾燥設備，以降低廚餘產生量。她指出，若由公部門與校園率先推動，有助於減輕後端處理壓力，並培養全民參與減量的習慣。陳亭妃強調，因非洲豬瘟而停止廚餘養豬屬於緊急公共安全措施，中央可透過專案補助機制，協助事業單位與社區投入源頭管理，形成減量與處理成本間的正向循環。她要求環境部儘速提出具體計畫與經費配套，環境部則回應表示，將進一步研議相關執行方案。