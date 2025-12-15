我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園機場第三航廈逐步成形，近日北登機廊廳正式展開試營運，不僅吸引旅客目光，外交部長林佳龍有感而發，在臉書分享直呼「真的好美」，更笑稱期待有一天能成為從北登機廊廳出入境的幸運旅客。林佳龍表示，從過去擔任交通部長到現在外交部長，桃園機場正好成為兩個職務之間的重要交集。當年在交通部，他肩負的是打造國門的任務，希望讓世界各地的旅客走進台灣；如今站在外交部長的角色，則是從桃園機場出發，帶著台灣的自信走向國際舞台。接任外交部長後，進出桃園機場的頻率增加，親眼見證第三航廈主體工程一步步完成。近期北登機廊廳試營運，挑高寬敞的候機空間、貼近旅客需求的充電座椅，以及大面積玻璃帷幕設計，都讓台灣「國門」的整體形象再度升級。回顧當初接掌交通部時，林佳龍坦言，第一、第二航廈早已不堪負荷，第三航廈的興建對維持台灣航空樞紐地位勢在必行。他表示，既然受國人託付，就必須設法讓工程重回正軌，因此與交通部航政司、桃園機場公司團隊重新檢視設計內容，在保留國門意象的前提下，刪除過於繁複、且不適合台灣氣候的設計，降低施工難度。面對原物料價格上漲的挑戰，林佳龍指出，團隊以務實態度重新評估標案，在行政院支持下提升預算規模，讓工程得以推進。第三航廈主體工程也於2021年3月順利發包，並考量未來缺工問題，提前放寬外籍移工聘用限制，確保工程進度不受影響。