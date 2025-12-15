我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB大聯盟知名數據網站「FanGraphs」近年來運用AI「Steamer」預測系統，計算出球員明年預期成績，成為球迷熱議話題，該系統針對大谷翔平給出「9勝」、「43轟」預期成績單，投球成績較被看好，打擊數據則遠低於今年的55轟，值得注意的是，過去2年「FanGraphs」預測他打擊成績都相對保守，結果大谷分別用54轟、55轟打臉該預測系統。「Steamer」預測系統綜合針對本季表現、傷勢復原狀況與近況，甚至是參與國際賽成績列入，包含經典賽。結果預測顯示，大谷翔平下季投球成績9勝6敗、防禦率3.44，打擊方面，打擊率2成75，並有望扛出43轟與98分打點。過去2年，「Steamer」預測系統都相對保守估算大谷打擊成績，2024年為38轟，今年則預測43轟，結果大谷都打出超過預期10發以上全壘打，用實際表現打破質疑。或許有鑑於此，今年「Steamer」雖持續預測大谷打擊衰退，但也補充，他仍有機會與賈吉（Aaron Judge）競逐全壘打王，並於打點上有望領先全聯盟，讓他有機會挑戰繼2024年以來的生涯第2度打擊雙冠王。日本其餘球員方面，「Steamer」預測村上宗隆可以打出打擊率2成27、24支全壘打與64分打點，OPS為.768，岡本和真17轟、今井達也則拿到8勝。至於今年已經在大聯盟出賽過的山本由伸，則有望拿到11勝，今永昇太與菊池雄星皆為10勝，佐佐木朗希8勝8敗、防禦率為4.21，並有20場後援登板紀錄。