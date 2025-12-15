我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨宜蘭縣9人提名小組召開首次會議，確定藍白合走兩階段，先在議長張勝德與不分區立委吳宗憲之間產生黨內人選，再與民眾黨陳琬惠比勝負，本月27日會邀請兩人面對面協調，張勝德與吳宗憲受訪皆表示接受提名小組規劃，但雙方都無退選之意，預料27日將協調不成、進入比民調。宜蘭縣議長張勝德出身地方政治世家，資歷深厚，長期深耕羅東地區，有意爭取國民黨內宜蘭縣長提名。另一位競爭者吳宗憲則為現任不分區立委，具備全國性的空戰知名度，近期才開始動作，表達參選意願。國民黨縣黨部主委林明昌認為張勝德與吳宗憲各有擅長的戰場，無論未來是透過協調或民調產生人選，另一方都須幫忙輔選，同時彌補主將不足之處。由於地方大選國民黨與民眾黨喊出要合作，民眾黨已確定推派陳琬惠參戰宜蘭縣長，林明昌表示若經民調比較，國民黨人選預計下月產生，藍白合最終人選，則須待兩黨中央協商，最慢希望農曆年前確定。至於民進黨已定於一尊，早早確定由林國漳律師參選，藍白支持者也憂心，遲遲未確定人選不利選戰整合。也有人建議三人一起比民調，加速產生最終人選，但雙方黨中央各有考量無法這麼做，陳琬惠也不願意三人一起比，結果恐失真。