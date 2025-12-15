我是廣告 請繼續往下閱讀

由於投資人對AI泡沫仍有疑慮，上週美國股市資金從科技股流向其他板塊，不過美股今（15日）開盤，投資人看好本週將公布的財經數據顯示通膨溫和，標普500指數上漲0.5%，那斯達克指數上漲0.6%，道瓊工業指數上漲178點或0.4%。截至美東時間上午10時，道瓊工業指數漲幅收斂，上漲5.22點或0.01%，暫報48,463.27點；標普500指數漲幅收斂，上漲2.07點或0.03%，暫報6,829.48點；那斯達克指數下跌52.57點或0.23%，暫報23,142.60；費城半導體指數上漲24.31點或0.35%。個股部分，輝達上漲1.04%、台積電ADR下跌0.14%、特斯拉上漲3.32%、超微上漲0.55%、蘋果下跌1.21%、Alphabet下跌0.82%、Meta下跌0.11%、微軟下跌0.67%。美國財經媒體CNBC報導，上週，甲骨文股價本週暴跌12.7%，博通股價下跌超過7%，引發了投資者拋售AI板塊股票，標普500指數上週下跌0.6%，那斯達克指數下跌1.7%，相較之下，道瓊斯指數對科技和人工智慧的依賴程度較低，則上漲了1.1%。Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示，「隨著人工智慧競賽的激烈競爭開始削弱它們所享有的壟斷地位，標普500指數中的『七巨頭』到2026年可能就不那麼耀眼，受益者很可能是其他493家企業」。經濟數據報告將會為未來一周的市場走向定下基調，11月非農就業數據和10月份零售銷售數據將於週二公佈。這些報告因秋季美國政府停擺而推遲發布。11月份消費者物價指數將於週四公佈。交易員押注本周公布的數據將顯示通膨溫和，經濟活動強勁。