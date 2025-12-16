我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人正在正密切關注即將公布的11月就業報告，以及本週一連串經濟數據，以協助市場評估2026年降息預期。美股週一（15日）全數收黑，其中由於人工智慧（AI）概念股的關鍵個股承壓，標普500指數收盤時下跌。台積電ADR下挫逾1%。道瓊工業指數終場下跌41.49點或0.09％，收在48,416.56點；那斯達克指數下跌137.76點或0.59％，收在23,057.41點；標普500指數早盤一度走高，但最終下跌10.90點或0.16％，收在6,816.51點；費城半導體指數下跌43.16點或0.61％，收在6,990.41點。根據CNBC報導，週一盤中，特定的AI股拖累大盤表現，其中帶動市場資金輪動、撤離AI的兩檔指標股博通（Broadcom）與甲骨文（Oracle）分別下跌超過5%和2%。其他公司如微軟（Microsoft）也出現一定程度的跌幅。台積電ADR下跌4.33美元或1.48％，收在287.71美元；晶片股方面，輝達上漲1.27美元或0.73％，收在176.29美元。投資人轉而將資金投入對經濟更為敏感的領域，例如非必需消費品和工業類股，同時也加碼醫療保健類股。這些變動發生在標普500指數和以科技股為主的那斯達克指數收低之後，而對科技與AI曝險相對較低的道瓊工業股票30支成份股則顯著上漲。此外，甲骨文在上週暴跌，而博通跌幅超過。標普500科技板塊則下跌了英特爾股東的Aptus Capital Advisors投資組合經理部門主管華格納（David Wagner）表示：「現在感覺每個人都討厭 AI 交易，這點毫無疑問。但我認為市場仍將由市場集中度高的股票，也就是 『七大科技股 (Magnificent Seven)』 所主導，因為我認為市場持續低估了一個核心原則，那就是這些公司擁有的營運槓桿。」他補充道：「只要你能獲得某種程度的營收成長，這些公司就會繼續擴大其利潤率，它們將成為明年強勁回報的受益者。」短期而言，華格納對大盤表現並不感到過度擔憂，認為回檔是「健康且正常的」。他表示，所謂的「聖誕行情（Santa Claus rally）」可能已有部分反映，但市場「仍有進一步上漲空間」。他表示：「要讓市場出現轉向，基本面必須先改變，但短期內我看不到這種情況。」本週的經濟數據報告可能會為市場定下基調。11月份非農就業人數和10月份零售銷售數據將於週二（16日）公布。這些報告先前因美國政府於秋季關門而延後發布。接受道瓊調查的經濟學家預期，11月非農就業人口將增加5萬人，明顯低於9月新增的11.9萬人。此外，11月消費者物價指數（CPI）將於本週四（18日）公布。