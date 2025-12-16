氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，因輻射冷卻影響持續，今（16）清晨多地平地低溫僅10至11度，最低溫為新竹關西9.6度，中央氣象署也針對新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣發布低溫特報。不過隨冷空氣減弱，白天氣溫明顯回升，呈現日夜溫差大的型態。未來兩天天氣大致穩定，西半部晴朗，大台北東側、東半部與北海岸偶有短暫雨，但隨著週五、週六雲量增加，山區及東半部降雨機率提高。週日將再度變天，但僅有東北季風等級冷空氣影響，北台灣轉涼並有降雨，直到下週一後天氣回穩。
今晨最低溫新竹關西9.6度！冷空氣減弱、白天回暖
吳德榮指出，昨（16）日各地白天高溫約落在24至27度之間，但今晨在輻射冷卻影響下，清晨氣溫依舊偏低。截至清晨5時2分，平地最低溫前3名依序為新竹縣關西鎮9.6度、雲林縣崙背鄉10.0度、台南市後壁區10.2度，台北市文山區也降到12.4度，本島多數平地最低溫仍僅約10至11度。
不過隨著冷空氣減弱，今日白天氣溫回升，各地氣溫為北部12至27度、中部10至29度、南部11至29度、東部11至27度。
從觀測資料來看，昨日清晨海面上出現的「雲街」（cloud street）結構，隨著冷空氣勢力減弱，今晨已轉變為「閉合胞」（close cells）型態。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日天氣型態仍偏向晴朗穩定，氣溫持續回升，白天感受舒適略偏熱，但夜間與清晨仍偏涼，日夜溫差明顯。
水氣逐漸增加！明起北海岸、大台北東側及東半部轉雨 週日再轉涼
明日與週四（17、18日）西半部維持晴到多雲，東側水氣逐步增加，北海岸、大台北東側以及東半部地區，轉為偶有局部短暫降雨的機率。整體而言，白天北部舒適、南部略熱，早晚氣溫偏涼。
週五（19日）起隨著中高層雲系自南海北移，台灣上空雲量逐漸增多，山區及東半部將出現局部短暫降雨，其他平地也不排除零星飄雨。週六（20日）雲層進一步增厚，降雨範圍與機率都有上升趨勢，但白天氣溫仍屬舒適，清晨與夜晚偏涼。
吳德榮提醒，週日（21日）將有另一波冷空氣南下，但強度僅達東北季風等級，迎風面的北部與東半部轉為局部短暫雨，北台灣氣溫下降；下週一（22日）後，迎風面轉乾，天氣逐漸回穩。
⚠️低溫特報
影響時間：16日
黃色燈號（10度以下氣溫）：新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
⚠️強風特報
影響時間：16日上午至17日晚上
黃色燈號（發生平均風6級以上或陣風8級以上）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄、中央氣象署
