美國總統川普（Donald Trump）15日簽署一項行政命令，將正式將合成鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）指定為大規模毀滅性武器（WMD），並指示國防部（五角大廈）與司法部採取額外行動，打擊該毒品及其前體的生產與流通。綜合CBS NEWS、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，川普15日時在白宮橢圓形辦公室表示：「今天，我透過這項具有歷史意義的行政命令，再邁出一步，保護美國人民免於致命芬太尼大量湧入我國的禍害。」他並補充說：「沒有任何炸彈能造成這樣的傷害。」川普是在頒發勳章給參與美墨邊境安全任務的美軍人員時，簽署這項行政命令。該行政命令將非法芬太尼定義為違反《管制物質法》而製造、散布、配發或持有的芬太尼，未提及合法醫療用途的芬太尼。這項行政命令將芬太尼視為不只是致命毒品，更是一種潛在的化學武器。白宮表示，此舉「動用一切手段，打擊讓這種致命物質氾濫社區的販毒集團與外國網絡」，並警告芬太尼可能被武器化，用於「有組織敵對勢力發動的集中、大規模恐怖攻擊」。該命令指示美國司法部長邦迪（Pam Bondi）立即對芬太尼販運展開調查和起訴，並指示國務卿盧比歐（Marco Rubio）和財政部長貝森特（Scott Bessent）依照適用法律，對涉及或支持非法芬太尼及其核心前體化學品製造、分銷和銷售的相關資產和金融機構，採取適當的行動」。目前尚不清楚這項新的認定將如何影響政府政策，也不清楚對受芬太尼使用或毒品販運影響的人會產生哪些法律影響。在此指定之下，五角大廈可動用國防部資產協助司法部，執行與芬太尼相關的刑事法律；司法部也可能對芬太尼相關犯罪追求更嚴厲的刑責。這道行政命令發布之際，川普表示他正準備擴大美國對南美涉嫌毒品走私者的行動。此前，美國已在加勒比海與東太平洋地區對船隻發動逾20次打擊行動。進入美國的大多數芬太尼是在墨西哥製造，其所用化學原料主要來自中國與印度，再經由合法入境口岸走私進入美國。據聯合國裁軍事務廳（UN Office for Disarmament Affairs）的定義，「大規模毀滅性武器」包括能夠「透過有毒或毒性化學物質造成人員死亡或嚴重傷害」的武器，亦包括能「在瞬間產生巨大的毀滅性影響，足以造成數百萬平民死亡、危及自然環境，並以其災難性後果從根本上改變後世生活」的武器。美國聯邦調查局（FBI）對「大規模毀滅性武器」的定義則包括：「爆炸或燃燒裝置，如炸彈、火箭或手榴彈；利用有毒或毒性化學物質造成死亡或重傷的武器；含有生物製劑或毒素的武器；或設計用來釋放危險程度輻射或放射性的武器。」事實上，國會部分議員過去就曾試圖將芬太尼列為大規模毀滅性武器。據聯邦政府於五月發布的估計數據，去年美國因藥物過量致死的案例，出現了史無前例的下降，降至五年來的最低水平。不過，數據顯示，主要為芬太尼的合成鴉片類藥物仍然涉及大多數藥物過量死亡事件。芬太尼過量已成為18至45歲美國人死亡的首要原因。美國緝毒署（DEA）指出，2023年全美有超過10萬7000人死於藥物過量，其中近70%與芬太尼等鴉片類藥物有關。