我是廣告 請繼續往下閱讀

▲湊iori時常在社群分享自己的吃拉麵日常。（圖／翻攝自湊iori X@mif_iori）

邊吃邊運動 社群貼文掀起熱烈討論

▲湊iori大方分享自己的減重原則。（圖／翻攝自湊iori X@mif_iori）

體重不升反降 親自證實瘦身成果

▲湊iori一週吃6天拉麵，卻還能夠瘦5公斤引發熱議。（圖／翻攝自湊iori X@mif_iori）

飲食不必犧牲 自律才是關鍵

日本偶像女團「may in film」成員湊iori（湊いおり），近年在偶像圈以「重度拉麵愛好者」形象打開知名度，她不僅毫不避諱高頻率吃拉麵，甚至公開表示自己「一週吃6天拉麵」，其中還包含以份量大、油脂重聞名的二郎系拉麵，並透露自己的3大原則：拉長2餐之間時間、避免攝取甜點以及每天堅持跑步，讓她即便幾乎天天吃拉麵，還能瘦5公斤。在偶像普遍強調身材管理與飲食控制的環境下，湊iori這樣的飲食習慣顯得格外反差，也因此成為她在社群平台上最具辨識度的個人特色，不少人也常常發文詢問湊iori如何減肥。面對粉絲詢問，湊iori也不藏私公開自己的三項核心自律原則。湊iori首先分享她刻意拉長每兩餐之間的間隔時間，約維持10小時，讓身體有足夠時間消化與調整；第二，她盡量避免攝取西式甜點，減少額外糖分負擔；第三，則是每天早上固定跑步，讓運動成為生活的一部分。她強調，並非追求極端節食，而是建立能長期執行的生活節奏。湊iori時常在社群平台發文分享近況，直言自己是「一週吃六6拉麵的偶像」，同時也強調自己每天都會維持跑步運動，並形容這是一種「絕對不會讓自己變胖的意志力」。貼文中，她同步釋出在跑步機上流汗運動的畫面，形成強烈對比，引發網友熱烈回應，不少粉絲直呼佩服，也有人好奇她究竟如何在高熱量飲食下，仍能保持穩定體態。隨後湊iori再度更新近況，親口證實自己不僅沒有因為拉麵飲食而發胖，反而成功減重約5公斤，她以輕鬆語氣分享：「一週吃六次二郎拉麵的偶像，居然瘦下來了。」並同步公開減重前後的對比照片，讓成果一目了然。這番分享迅速在網路上引發討論，不少網友直言顛覆對「拉麵等於發胖」的刻板印象。湊iori 也特別補充，這套方式對她個人而言相當適合；「只要持續遵守這些原則，就算繼續吃喜歡的拉麵，也不會影響體態。」她的分享讓不少粉絲重新思考「自律」的定義，不一定是完全戒掉喜歡的食物，而是在享受與管理之間找到平衡，對身處高壓偶像產業的她而言，能在維持健康的同時保有生活樂趣，也成為另一種值得關注的示範。