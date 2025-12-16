LINE近期iOS和Android雙系統紛紛傳出災情，在LINE支援中心最新更新內容提到Android用戶可能會出現聊天室圖片、影片與貼圖無法正常傳送或接收，官方建議將手機作業系統更新應該可以獲得改善。iPhone用戶則是有大量用戶發現LINE通話沒聲音」，問題竟然是出現在來電辨識App Whoscall，Whoscall也認了出包！提醒用戶將網站檢查功能關閉再重新開機，就能恢復正常。
根據LINE支援中心最新公告，Android用戶可能在聊天室內會出現無法正常傳送或接收圖片、影片、貼圖與表情貼，甚至在傳送圖片後跳出「無法正常執行」錯誤訊息，或顯示「儲存空間不足」。LINE官方確認，這波災情主要發生在已升級至Android OS16的裝置上，屬於系統相容性問題，目前並非單一品牌手機限定。建議用戶更新最新版本作業系統，才能恢復正常。
災情集中在Android 16用戶
LINE官方確認，當用戶將作業系統升級至Android OS16版本時，可能會發生以下狀況，建議耐心等候裝置端的軟體更新，並於新版本推出時進行更新。
可能發生的四大狀況
1.無法傳送或接收影片、圖片
2.傳送圖片後，顯示「無法正常執行」的錯誤訊息
3.傳送圖片時，點選相機圖示後出現「儲存空間不足」而無法使用
4.無法正常顯示或下載貼圖、表情貼、主題
iPhone LINE通話沒聲音元兇竟是Whoscall
相較Android災情偏向訊息傳送異常，iOS用戶近期則大量反映LINE通話時「完全沒聲音」，甚至通話5到10秒後突然聽不見對方聲音。即便重新開機、刪除重裝LINE都無法改善，讓不少用戶誤以為是LINE故障。後來有內行網友揪出，問題其實與防詐來電辨識App「Whoscall」有關，特別是其中的「自動網站檢查」功能，因運作機制類似VPN，會過濾網路封包，意外卡住LINE通話連線，導致聲音中斷。
Whoscall官方認了供「兩步驟自救」
Whoscall官方隨後證實確實出包，並說明此次問題與先前進行的產品優化、耗電調整有關，導致部分iOS用戶在使用Whoscall時，與LINE通話服務發生衝突，最明顯的就是通話無聲。官方表示，目前已完成修復，並推出iOS最新版App，建議用戶盡快更新。
排除方式也同步公布，第一步先至App Store更新Whoscall App，第二步重新開啟「自動網站檢查」功能並完成設定；若仍出現異常，可直接透過App內回報。
資料來源：Whoscall、LINE
