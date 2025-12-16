入冬最強冷氣團影響台灣，中央氣象署連續發布低溫特報，新竹關西清晨一度下探7度，竹苗近山區也出現10度以下低溫，不過，有不少民眾卻感覺起來「沒那麼冷」，對此氣象專家賈新興表示，主因在於白天陽光發揮作用，高溫快速回升至24至26度，加上民眾事前已有防寒準備，穿著較保暖，讓體感溫度與實際低溫出現落差。
入冬最強冷氣團襲台「卻沒那麼冷」？賈新興揭關鍵原因
入冬最強冷空氣來襲，受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地清晨氣溫明顯偏低，竹苗近山區出現10度以下低溫，其中新竹關西測得約7至7.4度的低溫，成為此次冷氣團影響下的最低溫紀錄，新北、新竹、苗栗及宜蘭等地也列入低溫警戒範圍。
賈新興指出，儘管清晨低溫明顯，但外出時卻聽到路人直呼：「好像沒那麼冷。」他分析，第一個關鍵在於白天陽光發揮威力，中午各地高溫多落在24至26度之間，與清晨低溫形成強烈對比，讓白天的寒冷感受明顯降低。
第二個原因則是冷氣團來臨前已有多次預告，民眾心理與實際上都有所準備，穿著較厚實，也降低了寒冷帶來的不適。
氣象署觀測也顯示，大陸冷高壓南下過程中，衛星雲圖可見典型「冷雲街」現象，冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，台灣東方海域則出現胞狀雲，屬較溫暖冷空氣經過海面的特徵。
今天開始回暖！日夜溫差大、週四東北季風增強
天氣方面，16日各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，白天高溫中部以北及東半部約24至26度，南部可達27度，但夜晚清晨仍偏冷，一直到明（17）日清晨低溫都仍在持續。
週四（18日）起東北季風稍增強，迎風面降雨機率提高，北部、東北部及東半部有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴，整體仍維持「早晚冷、白天不冷」的天氣型態。賈新興也提醒，未來一段時間仍有多波東北季風影響，加上短暫水氣移入，天氣變化快，民眾早出晚歸仍需留意保暖與日夜溫差。
資料來源：氣象專家賈新興、中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
入冬最強冷空氣來襲，受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地清晨氣溫明顯偏低，竹苗近山區出現10度以下低溫，其中新竹關西測得約7至7.4度的低溫，成為此次冷氣團影響下的最低溫紀錄，新北、新竹、苗栗及宜蘭等地也列入低溫警戒範圍。
賈新興指出，儘管清晨低溫明顯，但外出時卻聽到路人直呼：「好像沒那麼冷。」他分析，第一個關鍵在於白天陽光發揮威力，中午各地高溫多落在24至26度之間，與清晨低溫形成強烈對比，讓白天的寒冷感受明顯降低。
第二個原因則是冷氣團來臨前已有多次預告，民眾心理與實際上都有所準備，穿著較厚實，也降低了寒冷帶來的不適。
氣象署觀測也顯示，大陸冷高壓南下過程中，衛星雲圖可見典型「冷雲街」現象，冷高壓偏南出海會給台灣帶來乾冷的天氣型態，台灣東方海域則出現胞狀雲，屬較溫暖冷空氣經過海面的特徵。
天氣方面，16日各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，白天高溫中部以北及東半部約24至26度，南部可達27度，但夜晚清晨仍偏冷，一直到明（17）日清晨低溫都仍在持續。
週四（18日）起東北季風稍增強，迎風面降雨機率提高，北部、東北部及東半部有局部短暫雨，其餘地區多雲到晴，整體仍維持「早晚冷、白天不冷」的天氣型態。賈新興也提醒，未來一段時間仍有多波東北季風影響，加上短暫水氣移入，天氣變化快，民眾早出晚歸仍需留意保暖與日夜溫差。