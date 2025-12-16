我是廣告 請繼續往下閱讀

入冬最強冷氣團襲台「卻沒那麼冷」？賈新興揭關鍵原因

他分析，第一個關鍵在於白天陽光發揮威力，中午各地高溫多落在24至26度之間，與清晨低溫形成強烈對比，讓白天的寒冷感受明顯降低。

第二個原因則是冷氣團來臨前已有多次預告，民眾心理與實際上都有所準備，穿著較厚實，也降低了寒冷帶來的不適。

▲大陸冷氣團配合輻射冷卻影響，15日最低溫出現在新竹關西的7度，是入冬以來平地最低溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天開始回暖！日夜溫差大、週四東北季風增強