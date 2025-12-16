特斯拉（Tesla,TSLA-US）股價 15 日逆勢上漲 3.56%！全因 X（原Twitter）一段直擊 Robotaxi 在德州奧斯汀行駛時，車內竟「完全沒有」安全員的影片。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）證實，目前正進行「車內沒有任何乘員測試」。 此突破性進展不僅驗證技術成熟度，更被華爾街視為開啟 2026 年「超級大年」的關鍵訊號，推動市值朝 2 兆美元大關邁進。
撤除安全員，邁向「無人監督」新紀元
X 用戶「420 Bounty Hunter」14 日發布 Robotaxi （自駕計程車）車內空無一人的14秒行駛影片，寫道：「剛看到一輛特斯拉，車上沒人。」影片被轉發近千次，至今觀看次數已經超過190萬次。
在此之前，特斯拉在奧斯汀和舊金山的 Robotaxi 都有隨車安全人員，可控制緊急停止開關。而「完全無人」的 Robotaxi 揭露了重大突破，已能在無人干預的情況下獨立運作。
對此，馬斯克周日也在 X 發文證實，「目前已開始進行車內無任何乘員的測試。」他上個月就曾宣布，特斯拉 Robotaxi 車隊將在 12 月倍增，測試範圍將從奧斯汀與舊金山灣區，擴大至鳳凰城與內華達州。
Cybercab 量產倒數，2026 年迎來轉折點
隨著軟體技術到位，硬體量產也箭在弦上。《鉅亨網》報導，Wedbush 知名分析師 Dan Ives 預測，專為 Robotaxi 打造的車型 Cybercab 將於明年 4 月至 5 月間正式啟動量產。
Dan Ives 強調，2026 年將是特斯拉自動駕駛與機器人業務的關鍵轉折年（inflection year），屆時 FSD（全自動輔助駕駛）的高滲透率結合 Cybercab 的規模化落地，將成為特斯拉未來的「金雞母」。
Robotaxi台灣能搭嗎？App已上架、法規成最大阻礙
雖然特斯拉 Robotaxi 的 App 已在台灣上架，支援繁體中文並可註冊，但顯示「服務區域之外」，只能等候名單。至於 Robotaxi 何時會在台灣上路？恐怕還得等上好一陣子，主要是法規卡關，因為台灣現行法規主要為輔助駕駛（L2），未開放無人可操控方向盤的 Level 4／5 全自動駕駛上路。
資料來源：X
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
X 用戶「420 Bounty Hunter」14 日發布 Robotaxi （自駕計程車）車內空無一人的14秒行駛影片，寫道：「剛看到一輛特斯拉，車上沒人。」影片被轉發近千次，至今觀看次數已經超過190萬次。
對此，馬斯克周日也在 X 發文證實，「目前已開始進行車內無任何乘員的測試。」他上個月就曾宣布，特斯拉 Robotaxi 車隊將在 12 月倍增，測試範圍將從奧斯汀與舊金山灣區，擴大至鳳凰城與內華達州。
隨著軟體技術到位，硬體量產也箭在弦上。《鉅亨網》報導，Wedbush 知名分析師 Dan Ives 預測，專為 Robotaxi 打造的車型 Cybercab 將於明年 4 月至 5 月間正式啟動量產。
Dan Ives 強調，2026 年將是特斯拉自動駕駛與機器人業務的關鍵轉折年（inflection year），屆時 FSD（全自動輔助駕駛）的高滲透率結合 Cybercab 的規模化落地，將成為特斯拉未來的「金雞母」。
雖然特斯拉 Robotaxi 的 App 已在台灣上架，支援繁體中文並可註冊，但顯示「服務區域之外」，只能等候名單。至於 Robotaxi 何時會在台灣上路？恐怕還得等上好一陣子，主要是法規卡關，因為台灣現行法規主要為輔助駕駛（L2），未開放無人可操控方向盤的 Level 4／5 全自動駕駛上路。
資料來源：X
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。