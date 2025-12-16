女星薔薔（林嘉凌）代班主持節目《小姐不熙娣》，嗆辣的說話風格受到許多觀眾喜愛，近來她在節目中，分享曾遇過恐怖情人，甚至會出手施暴，當時和對方打了很久的官司。而薔薔透露，對方已在三年前開車自撞身亡，直呼：「再惡的人一定有天收。」
薔薔曾遇恐怖情人 遭家暴憤而提告
薔薔經常在節目中分享感情事，她透露自己曾遇過恐怖情人，甚至把她打個半死，提到自己當時憤而提告，官司打了很久，讓她心力交瘁。薔薔表示對方在外會把自己塑造成佼佼者、有為青年，或是裝作是一個被女生辜負的被害者，來博取同情。
與前男友撕破臉後，薔薔透露自己曾遇到對方之後的女友，告訴她：「妳要加油，沒有人敢對抗他，只有妳敢。」節目中，薔薔再次提到對方，表示他已在三年前開車在陽明山時，車禍自撞身亡，想起這段經歷忍不住痛批：「你再惡的人一定有天收。」
看著節目來賓安歆澐曾為了挽救婚姻，遭老公家暴也不敢求助，薔薔以過來人身分安慰她說：「至少妳現在狀態好，勇敢走出來這段，總比一直待在漩渦裡面好」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
