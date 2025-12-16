我是廣告 請繼續往下閱讀

66歲曹西平消失演藝圈！黑幕曝光：不想看人臉色

66歲資深藝人曹西平近年淡出演藝圈，平時透過社群分享生活日常，昨（15）日他於臉書發文，表示仍受邀上個大節目，不過自己皆一一婉拒，因為不想接觸演藝圈的人事物，「不想看任何人的臉色討生活，不想了，不要了。」曹西平直呼演藝圈的「偽裝」令他身心疲乏，更開撕某位女歌手的假面具，引發話題。曹西平昨透過臉書發文，表示「妳唱了一輩子，還真是不容易，好好表演回饋愛妳的粉絲，四哥怎麼會忘記人家怎麼對待我的，或許你們忘記了，我可沒有忘記，四哥好的不太記住，壞的我可記得可清楚啊，我演不出來的！」意有所指該名女歌手過往舉止得罪自己，事後還假好心邀約，曹西平一點都看不下去。曹西平有感地說，「要上電視要出去表演我早就去了，四哥又不是不紅的藝人，我自己怎麼會不知道，就是想休息，不想接觸演藝圈的人事物，非常不想。」坦言打滾演藝圈多年，早已透悟行規，許多事內心看不慣，卻又不能說出口，雖平時多遇好人，但「假人」還是比較多，曹西平現只想安然過自己想過的生活。曹西平語帶無奈，「很多話不要說，說了就變成是非了，四哥沒有這麼重要，我自己很清楚，我也不是喜歡刷什麼存在感的人」，最後強調自己遠離演藝圈的原因，就是因為不想再演了，「以前很多事情都在壓抑，現在我不想壓了就這麼簡單，更不想看任何人的臉色討生活，不想了，不要了。」引來一片粉絲關注。曹西平是台灣80年代的動感歌手和主持人，1982年以《野性的青春》走紅，也曾主持《龍虎綜藝王》、《辣妹總動員》、《來電五十》等節目，有著獨特的視覺系風格和招牌動作。近年曹西平淡出螢光幕，在台中和台北經營飾品副業，以直率、潑辣性格受人喜愛，常被要求他罵「醜八怪」以求療癒，曹西平常在社群分享生活與粉絲互動，一舉一動都是話題。