美國掃地機器人始祖「iRobot」聲請破產，公司經營將由代工廠和主要債權人、中國深圳杉川機器人公司及其全資子公司杉川（香港）有限公司接手，代表幾乎市面上所有掃地機器人將都是中國品牌，不少網友也感嘆「發明者被模仿者打趴，其實蠻無奈的」，也有資安考量的民眾，不知道該選哪個品牌的掃地機器人，其實台灣也有掃地機器人品牌「雷姬」，功能也算齊全。
破產不影響產品支援 掃地機器人始祖敵不過中國品牌
iRobot表示，公司在被杉川機器人收購後，將轉為私人公司，公司將會持續營運，重整計劃預計不會影響公司應用程式功能、客戶方案、全球合作夥伴、供應鏈關係或產品支援。
其實iRobot在疫情期間因需求量暴增，公司市值一度飆升到35.6億美元（約新台幣1113.93億元），亞馬遜（Amazon）也曾開價14億美元（約新台幣438.06億元）收購，但最後沒有成交。近年來受到中國掃地機器人崛起，和關稅影響，目前iRobot公司市值已大幅縮水至約1.4億美元（約新台幣43.81億元）。
中國品牌全球市占率達7成 美國失去主導權
根據市場研究公司IDC指出，2025年第2季全球市占率前5大掃地機器人品牌分別是石頭（21.8%）、科沃斯（14.1％）、追覓（13.1％）、小米（10%）及雲鯨智能（8.5%），中國品牌合計市占率高達7成，iRobot則是排在第六。香港《華南早報》曾報導，掃地機器人曾是美國成功典範，由麻省理工學院科學家研發，並在1990年創立iRobot公司，現在還是有很多消費者用「Roomba」稱呼所有掃地機器人。
但現在美國似乎已經失去主導地位，iRobot聲請破產後，讓不少網友感嘆，「發明者被模仿者打趴，其實蠻無奈的」，過去iRobot是考量資安問題民眾的選擇之一，但現在公司可能被中國杉川機器人收購，這些民眾紛紛表示不知道還能買哪一牌機器人。
非中國品牌還有這些！台灣、韓國、瑞典都有掃地機器人
目前市面上機器人幾乎都是中國品牌，考慮到資安問題能選的掃地機器人並不多，其中最多人推薦的是台灣本土品牌HOBOT旗下雷姬系列，最新機型有7000pa吸力、防纏繞技術，基站可自動清潔抹布、烘乾、集塵等，功能還算齊全。
韓國大廠LG也有在台灣推出CordZero系列掃地機器人，其中最受矚目的就是和吸塵器結合的CordZero Tower Combi清空塔，兩者共用基站，可以縮減家具擺放空間。另外，瑞典品牌伊萊克斯也有掃拖機器人可以選擇。不過這些品牌是否由中國工廠製作，官網並未明確說明。
資料來源：iRobot、IDC、HOBOT、LG、伊萊克斯
