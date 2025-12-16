我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王淑麗（右）日前出席高中同學高欣欣婚禮，與陳美鳳（左）等知名藝人合照。（圖／翻攝自臉書東森氣象主播王淑麗）

▲王淑麗（如圖）以高中同學身分受邀參加八點檔女神高欣欣婚禮。（圖／翻攝自臉書東森氣象主播王淑麗）

資深藝人李國超與八點檔女神高欣欣攜手走過20年感情歲月，2人於2020年完成結婚登記，日前迎來結婚滿5週年的重要時刻，特別選在本月12日補辦一場別具意義的「百歲銀髮婚宴」，邀請親友與圈內好友一同見證。這場婚宴不僅象徵2人歷經歲月淬鍊後的深厚情感，也以溫馨、不鋪張的形式，展現屬於熟齡世代的浪漫與從容。其中高欣欣的高中同學意外現身，竟是知名主播王淑麗，2人同框合影照超逆齡。特別引起關注的是，東森氣象主播王淑麗也受邀出席這場婚宴，她事後在社群平台分享與新人同框的照片，並透露自己其實是高欣欣的高中同學，王淑麗感性寫下祝福文字，提到「20年修成正果真的不容易」，字裡行間流露出對老同學的真誠祝福，也讓這段跨越青春到熟齡的情誼意外成為婚宴亮點之一。這場補辦婚宴雖主打溫馨路線，現場仍可見不少熟面孔到場祝賀，多位演藝圈好友現身支持，氣氛熱絡卻不喧鬧，賓客間的互動更像是一場老朋友的相聚，笑聲與祝福交織，讓這場婚宴多了幾分人情味，也讓外界看見演藝圈私下難得的一面，不再只是鎂光燈下的距離感。除了與新人合影外，王淑麗也把握機會與多位到場藝人留下紀念照片，包括陳美鳳、楊烈、李鑼等人皆在她分享的照片中現身，畫面中眾人神情放鬆、笑容自然，少了工作場合的拘謹，多了私下聚會的溫度，也被網友形容像是一場「溫柔版同學會＋演藝圈聚餐」，整體氛圍相當溫馨。李國超與高欣欣補辦婚宴的消息曝光後，也引發不少討論，許多網友感嘆這樣歷經時間考驗的感情格外動人，從相知相伴到選擇在熟齡階段補辦婚宴，2人用行動證明幸福並沒有既定時程，王淑麗以老同學身分現身祝福，也替這場婚宴添上一層「人生不同階段依然能彼此見證」的情感意義，讓這場銀髮婚宴成為近期娛樂圈中最溫暖的一則話題。