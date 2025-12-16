我是廣告 請繼續往下閱讀

越南外交部近日公開表示，越南軍艦穿越台灣海峽屬於國際法所保障的航行自由，此番表態被外界解讀為一項具高度政治含意的外交訊號，顯示河內正逐步將台海與周邊海域納入其整體安全與外交布局之中。隨著南海局勢持續升溫，越南在區域內的戰略角色日益凸顯。近年來，美越軍事互動明顯升溫，包括美國第七艦隊靠港峴港，以及雙方在防禦與海事領域的合作深化。同時，越南也加快在南沙群島的建設步伐，過去四年新建21座人工島，規模與速度均超出外界預期。分析指出，南海已不再只是美中兩強對峙的舞台，而正逐步演變為多方勢力交錯的關鍵戰略空間。越南的行動改變了區域權力分布，使南海的戰略計算更趨複雜，也迫使各國重新評估自身立場與布局。在中越關係層面，北京對越南的態度顯得格外謹慎。一方面，中國無法放任越南在南海快速擴張，另一方面，也不願因過度施壓而將越南推向美國陣營。這種「不能放、也不能逼」的微妙平衡，使越南成為中國南海戰略中最難掌控的變數之一。正是在這樣的結構下，美國加快與越南的接觸與合作。華府並未期待越南成為正式盟友，而是希望其維持戰略自主、不向任何一方全面傾斜。透過越南的存在，美國得以在南海牽制中國、削弱其海上縱深，同時避免直接升高對抗。整體而言，越南正以中型國家的姿態，在大國競逐之間精準拿捏自身位置。它既不扮演挑戰者，也不成為附庸，而是透過持續累積實質存在與外交彈性，逐步影響南海秩序的走向。未來區域局勢的變化，恐怕不再只取決於大國博弈，而將愈來愈多地取決於越南這類關鍵行動者的選擇。