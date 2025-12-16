我是廣告 請繼續往下閱讀

Threads爆紅一：必勝客優惠代碼「15696」！89元「個人鬆厚披薩+副食+飲料」

《NOWNEWS今日新聞》記者實測可訂購「披薩口味」有：和風章魚燒、海鮮披薩、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉披薩、超級總匯、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、鳳梨鮮蔬、彩蔬鮮菇披薩、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷披薩，共13款口味都只要89元

「副食」則有4款選擇為薯金幣（小份）、百事可樂330ml、七喜330ml、玉米濃湯（含奶製品）1杯。

▲必勝客優惠代碼「15696」披薩套餐89元。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

Threads爆紅二：必勝客優惠代碼「15596」！122元「9吋鬆厚小披薩+2副食或飲料」

《NOWNEWS今日新聞》記者實測「披薩5選1口味」有：彩蔬鮮菇、香濃蒜香海鮮、雙層美式臘腸、日式照燒雞、四小福

「副食5選1」則有巧克力QQ球5顆、薯金幣（小份）、玉米濃湯（含奶製品）1杯、百事可樂330ml、七喜330ml可選。

▲必勝客優惠代碼「15596」披薩套餐122元。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

📌 如何使用「必勝客優惠代碼」？四步驟：手把手教學點餐

進入「必勝客 Pizza Hut」官方網站或PK雙響卡APP。



點選右上角或選單中的「優惠券專區」。



輸入5碼優惠代碼「15696」吃89元套餐、或「15596」吃122元套餐。



確認餐點內容無誤後，加入購物車並結帳。





疊加優惠推薦！「外送免運費」、「免費送主食」完整買法一次看

必勝客外送服務為限區服務，購買商品實際付款金額滿399元，外送服務一律免費

▲必勝客現在還有「聖誕超級大餐」年末聚餐推薦。（圖／必勝客pizzahut.com.tw）

