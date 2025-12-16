社群平台Threads爆紅「必勝客優惠代碼」分享，超狂CP值以為買到Bug便宜價，《NOWNEWS今日新聞》記者實測「15696」花89元吃到「個人鬆厚披薩＋副食＋飲料」、還有「15596」只要122元爽吃「9吋鬆厚小披薩＋2副食或飲料」，再加碼「外送免運費」教學、推薦「免費送主食」完整買法一次整理，本文提供給讀者一次掌握。做到手軟的店員忍不住說：「這活動從11月就開始」，原來是被分享後爆單。
📌Threads爆紅一：必勝客優惠代碼「15696」！89元「個人鬆厚披薩+副食+飲料」
必勝客官網輸入「15696」優惠券代碼，出現「15696發票特務雙12C」套餐組合：
外帶1個個人鬆厚披薩（全口味）＋1份薯金幣（小）或1罐330cc可樂或1杯玉米濃湯（3選1）只要89元。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測可訂購「披薩口味」有：和風章魚燒、海鮮披薩、鐵板雙牛、韓式泡菜燒肉披薩、超級總匯、超級夏威夷、炙燒明太子嫩雞、鳳梨鮮蔬、彩蔬鮮菇披薩、四小福、日式照燒雞、雙層美式臘腸、夏威夷披薩，共13款口味都只要89元；而且餅皮可以選擇鬆厚或空氣軟歐、薄脆+15元、芝心+30元，加量一份起司+25元。
「副食」則有4款選擇為薯金幣（小份）、百事可樂330ml、七喜330ml、玉米濃湯（含奶製品）1杯。還享有「加購優惠」，如果想要多選1.25L大瓶飲料加42元、甜點巧克力QQ球或冰藏起司塔加59元、鹹點副食酥炸杏鮑菇或嫩雞球則是69元。
📌Threads爆紅二：必勝客優惠代碼「15596」！122元「9吋鬆厚小披薩+2副食或飲料」
必勝客官網輸入「15596」優惠券代碼，出現「15596最狂雙12」套餐組合：
外帶1個9吋鬆厚小披薩（5選1）＋飛想檸檬紅茶300ml＋巧克力QQ球（5選1）只要122元。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測「披薩5選1口味」有：彩蔬鮮菇、香濃蒜香海鮮、雙層美式臘腸、日式照燒雞、四小福；而且餅皮可以選擇鬆厚或舊金山手工、薄脆+25元、帕瑪森鬆厚+35元、芝心+90元。
「副食5選1」則有巧克力QQ球5顆、薯金幣（小份）、玉米濃湯（含奶製品）1杯、百事可樂330ml、七喜330ml可選。還享有「加購優惠」，多選一瓶1.25L原萃綠茶+50元、酥炸甜不辣是69元、甜點起司農心酥加59元、鹹點副食酥炸杏鮑菇或嫩雞球則是69元。
📌疊加優惠推薦！「外送免運費」、「免費送主食」完整買法一次看
必勝客外送服務為限區服務，購買商品實際付款金額滿399元，外送服務一律免費；購買商品實際付款金額未滿399元，酌收官網定價外送服務費用。
有讀者分享，使用必勝客會員身分訂購，還可享消費滿99元送個人主食三選一，免費再多吃一份番茄肉醬起司麵等。
這一波必勝客優惠，超狂CP值讓人以為買到Bug便宜價，許多粉絲都已經朝聖吃到，釣出做到手軟的店員忍不住留言說：「這活動從11月就開始」，原來是被分享後造成廣大迴響而爆單。
不過也有網友說，自己所在的門市好像被關單；《NOWNEWS今日新聞》記者查詢官網，網頁上的確有標示說明，有可能無法在選擇的門市、日期及時間供應所選的餐點；建議重新選擇門市或取餐日期／時間，或另選餐點再試試看。祝大家都能吃到便宜好吃的必勝客披薩。
📌達美樂：大披薩買一送一送大可樂！199元LINE隱藏優惠
另外，達美樂也有披薩優惠回饋。達美樂雙12狂寵LINE好友，12月12日至12月23日，點開達美樂LINE官方帳號、並輸入密語「頂鮭豪牛199」，爽吃「頂鮭豪牛雙饗小披薩」只要199元（原價620元）、現省421元。
聖誕披薩半價搶先吃！達美樂全新「相思抹茶火山披薩」優惠代碼「694771」外帶399元；「頂鮭豪牛雙饗披薩」優惠代碼「429761」外帶459元；「起司火山口拼盤」499元。即日起外帶、外送「一擲High狂歡盒」歡聚優惠價1399元。
資料來源：必勝客、Threads、達美樂
📌如何使用「必勝客優惠代碼」？四步驟：手把手教學點餐
- 進入「必勝客 Pizza Hut」官方網站或PK雙響卡APP。
- 點選右上角或選單中的「優惠券專區」。
- 輸入5碼優惠代碼「15696」吃89元套餐、或「15596」吃122元套餐。
- 確認餐點內容無誤後，加入購物車並結帳。
📌疊加優惠推薦！「外送免運費」、「免費送主食」完整買法一次看
另外，達美樂也有披薩優惠回饋。達美樂雙12狂寵LINE好友，12月12日至12月23日，點開達美樂LINE官方帳號、並輸入密語「頂鮭豪牛199」，爽吃「頂鮭豪牛雙饗小披薩」只要199元（原價620元）、現省421元。
聖誕披薩半價搶先吃！達美樂全新「相思抹茶火山披薩」優惠代碼「694771」外帶399元；「頂鮭豪牛雙饗披薩」優惠代碼「429761」外帶459元；「起司火山口拼盤」499元。即日起外帶、外送「一擲High狂歡盒」歡聚優惠價1399元。
