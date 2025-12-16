我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有原航平與高橋應該都不會接受小聯盟合約，所以能談的大概都只有2、3支球隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲菅野智多年來他一直是大聯盟球探關注的對象，雖然過去幾次放棄赴美，去年與金鶯簽約時也已經35歲，還是能夠拿到不錯的合約。（圖／擷取自網路）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

自從1995年野茂英雄赴美發展後，30年來，日本球界已經成為大聯盟爭取「現成」頂尖人才的重要來源。而多年來，美職相關球探與媒體對於日籍球員能力的評估與判定越來越準確，特別是在投手方面，近年來基本上已經沒有看走眼的例子，以入札方式挑戰大聯盟的埼玉西武獅王牌投手今井達也總合評價介於山本由伸與今永昇太之間，自然就被看好成為下一位在大聯盟發光發熱的日籍投手，但另外兩位向大聯盟投石問路的日職太平洋聯盟先發投手，行情就沒有那麼好了。2025~26年的休賽季，今井達也與養樂多村上宗隆、讀賣巨人岡本和真成為大聯盟自由球員中的熱門人選，另外，連兩年拿下洋聯勝投王的軟銀投手有原航平有意再挑戰大聯盟，西武另一位先發投手高橋光成也期待一圓美夢。有原曾於2021~22年效力德州遊騎兵，2年來在大聯盟留下3勝7敗、60.2局和防禦率7.57的成績，之後重返日職與軟銀簽下3年15日圓的成績，3年來拿下38勝，成為洋聯最耐投的先發投手，今年季後成為自由球員，有原一方面接受讀賣巨人等隊的報價，但又不甘心3、4年前的失敗，決定再向大聯盟自由球員市場投石問路。問題是，有原本季14勝雖然是洋聯最多，局數175排第二，但防禦率3.03排名11，每局被上壘率1.19排第10，三振保送比2.95排第9，奪三振率（K/9）6.22也只排第9。也就是說，他在日職先發投手中的壓制力並非頂尖，是靠著耐投和穩定生存下來，所以留在日本是可以拿下不錯的合約，但想挑戰大聯盟，合約金額恐怕就沒那麼樂觀了。高橋光成狀況類似，他在2023年投出10勝、155局和防禦率2.21的成績時，處在行情最高點，但西武未放他以入札方式赴美，去年受球隊戰績拖累，全季0勝11敗，防禦率3.87，自然是乖乖留在國內，今年回復水準，投了148局，防禦率3.04，戰績8勝9敗，但在大聯盟球員市場的評價已大不如2年前。最近3年來與大聯盟球員簽約的日職一軍主力投手中，藤浪晉太郎、上沢直之與青柳晃洋都只簽小聯盟合約，只有中日龍的小笠原慎之介在去年初與國民隊簽了2年350萬美元的大聯盟合約，而前3人都已失敗返日，其中前阪神王牌青柳更是去年1月與費城人簽約，但7月就被釋出。有原航平與高橋應該都不會接受小聯盟合約，所以能談的大概都只有2、3支球隊，能拿的最多是第4、5號先發投手的短約。綜合上述例子，再參考有原在2021年與遊騎兵簽的是2年620萬美元的合約，可以發現這些簽小約或小聯盟約的日職頂尖先發投手，基本上都無法在大聯盟獲得成功。再看看以下幾個例子，千賀滉大，2022年12月與大都會簽下5年7500萬美金合約今永昇太，2024年1月簽下4年5300萬美金合約菅野智之，2024年12月與金鶯簽下1年1300萬美元合約千賀在2023年球季就成為史上第4位在大聯盟完成單季200三振的日籍選手，今永在2024年投出15勝，菅野今年先發30場拿下10勝，這3位千萬美元年薪身價的日籍投手都在大聯盟菜鳥年證明自己的身價。也就是說，大聯盟球隊現在簽日籍投手，大致上都能夠看得很準，以菅野智之來說，多年來他一直是大聯盟球探關注的對象，雖然過去幾次放棄赴美，去年與金鶯簽約時也已經35歲，還是能夠拿到不錯的合約。今井達也這次申請入札可以說是掌握了個人的最佳賣點，防禦率1.92是洋聯第4，每局被上壘率0.89排名第一，奪三振率9.79排第二，完投5場第二，完封3次第一，並且全都是個人生涯單季最佳成績，5月24日對羅德一戰飆出生涯最快的160公里，唯一缺點是控球不算頂好，2021-24年間有3季投出洋聯最多四壞球，但今年BB/9值降到2.47，已有明顯成長。球季後段傳出今井即將赴美挑戰時，他的行情就隱隱有超出村上宗隆的趨勢，季後球員市場開張後，幾個主要媒體與一些資深評論員都將他列為市場上先發投手的前3名。整體來說，今井在能力上與山本由伸進軍美職時已差距不大，兩人差得比較多的是年齡，山本簽約時僅25歲，今井將在明年5月滿28歲。關於今井達也的合約預測，很多都是從山本由伸簽約狀況再往下修正的，道奇在2023年12月以12年3.25億美元合約簽下山本，今井的「市場價」就推估在1.5億到2億美元間，年數大約6-8年。所以傳出有機會簽下今井的多是有錢的球隊，像是洋基、大都會、小熊和費城人，但他的交涉截止日是明年1月2日，還有時間「喬」。比較急的是村上宗隆，距離12月22日的截止日剩下一周，對他有興趣的幾支球隊還在為合約內容傷腦筋。