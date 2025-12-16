我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，總統賴清德表示支持，對此外界普遍認為藍白不敢提倒閣，對此台灣民意基金會董事長游盈隆今（16）日分析，認為藍白並未排除此選項，其中有3誘因，首先是倒閣讓國會提早改選，民眾黨不分區立委2年條款的限制自然解決，黃國昌有機會續任不分區立委；其次柯文哲將進行全國助選，哥吉拉重現江湖呼風喚雨；最後則是鄭麗文等待機會大顯身手，綠藍白如果都不排除提早改選國會，「這將是台灣史上最大的一場政治豪賭」。游盈隆表示，這幾天台灣憲政生命就像掛在一條線上，隨風搖擺。昨天深夜，總統賴清德罕見發表錄影談話，直接訴諸全體國人，痛陳諸多憲政亂象已危及憲政命脈和國家安全，並力挺行政院長卓榮泰不副署、不執行在野黨版本《財劃法》，賴清德大動作是要大聲告訴國人，面對國會在野聯盟的多數暴力，府院立場是一致的，一個空前巨大的行政立法衝突於焉成形。游盈隆說，而有趣的是，當民眾黨主席黃國昌痛斥卓榮泰，指民進黨正大步走向獨裁時，國民黨立院黨團憂心台灣已成「超級總統制」，卓榮泰批評立法院「一院獨裁」，賴清德則批藍白將台灣推向「在野獨裁」懸崖。然而從某個角度看，這或許透露出一個好消息，那就是當朝野都憂心台灣走向獨裁之時，反而使得台灣減少獨裁的可能。游盈隆說，台灣當前憲政亂象主要並非獨不獨裁的問題，因為尚無跡象顯示立法、行政、司法三權都集中在同一個人或少數人手中。如果不是獨裁的問題，那是甚麼問題？一言以蔽之，難以化解的嚴重憲政僵局問題。行政與立法衝突，在一般民主國家，本是家常便飯，不是什麼新鮮事。但最怕的是，憲政體制設計中缺乏有效化解憲政僵局的機制，而台灣憲政體制正是最糟糕的例子。游盈隆說，卓榮泰昨天理直氣壯地向在野黨叫陣，要藍白有膽就倒閣，好讓總統有機會依憲解散立法院重新改選，似乎看準藍白沒那種guts。不過從一些新的跡象看，未來1、2兩個月，藍白未必完全排除那個選項。簡單的說，3個誘因值得注意。首先是民眾黨2年條款因素，游盈隆指出，倒閣讓國會提早改選，可以讓民眾黨不分區立委兩年條款的限制自然解決；黃國昌、黃珊珊等8位立委有機會續任不分區立委。第二是柯文哲因素，游盈隆分析， 對民眾黨而言，如果國會提前改選，柯文哲雖有案在身，但將順理成章、順水推舟進行全國助選，哥吉拉重現江湖呼風喚雨，會是很大的誘因。第三為鄭麗文因素，剛當選國民黨主席的鄭麗文正等待機會大顯身手，黨內當紅政治明星蔣萬安又曾力主國民黨倒閣，如果國民黨評估可以一戰，加上民眾黨點頭，倒閣後國會重新改選並不是不可欲和不可能。游盈隆說，綠藍白如果都不排除提早改選國會，這將是台灣史上最大的一場政治豪賭，讓全國人民來打破這個難解的憲政僵局，讓民意作主，結束眼前的憲政災難，也是一個美好的結局，而回到客觀現實中，朝野繼續惡鬥，憲政僵局持續，是最可能發生的事，而這也可能孕育許多可怕的內外政治後果，例如群眾運動再起、社會動盪不安、中共伺機干預等等，朝野政黨領袖都應嚴肅以對。