立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，行政院長卓榮泰15日開記者會宣布，不副署《財劃法》，創下憲政首例。2024年大選後，在野黨掌握立院多數，行政、立法兩院衝突越演越烈，政大法律系副教授廖元豪說，衝突根源來自1997年修憲，取消閣揆的同意權，總統提名行政院長，不再需要立法院同意，前大法官湯德宗早就預言，未來一定會出現亂象。湯德宗曾任台大政治系教授、中研院法律研究所特聘研究員。他是中研院法研所籌備處主任，法研所創立後，湯德宗擔任特聘研究員兼第一任所長。2013年獲當時總統馬英九提名為大法官，2019年卸任，現為東吳大學法律學系講座教授。湯德宗在1998年1月的論文指出，行政院長由總統直接任命，就不再算是「向立法院負責」，且立法院也不可能冒著「捨身取義」的風險，迫使總統分身的行政院長去職；而覆議案也不等於信任投，形同虛設，如果總統拒絕與立法院生態妥協，「勢將造成行政、立法的僵局」。廖元豪說，現在的局面，湯德宗在20年前就預料到了，按照現在的《憲法》，實質運作就是弱勢總統制，不信任投票與解散重選均無意義，也不會發生，因為總統還是可以硬要任命自己人，不管立法院多數，如果總統堅持，那行政立法就陷入僵局。廖元豪說，湯德宗還是極少數直接定性，1997修憲後的中央政府體制就是「總統制」的學者，只是民進黨一直走得比美國總統制都還誇張，而這次更不是「僵局」所能形容的了。廖元豪在另一篇臉書文也提出五大質疑，依法行政是法治國家天條，要不然人民幹嘛守法？「你認為」法律違憲，不是拒絕執行的理由；副署不是用來對抗法律案的，對法律案不爽請覆議；總統有公布法律之義務，行政院長可以阻擋？倒閣、重選，賴總統還是會組成少數內閣，然後一切重來。