▲蘇小軒直言：「生完孩子很幸福！」（圖／翻攝自蘇小軒IG@xiaoxuansu）

▲蘇小軒（左）透過IG問答，透露出十分滿意現在與唐禹哲（右）的婚姻現況。（圖／翻攝自蘇小軒IG@xiaoxuansu）

▲蘇小軒（右）沒有正面回應是否要生第2胎。（圖／翻攝自蘇小軒IG@xiaoxuansu）

台美混血女星蘇小軒近日透過社群平台與粉絲進行問答互動，難得主動分享婚後與育兒生活的心境，自2023年接受唐禹哲求婚、並育有一名3歲兒子後，她的生活重心逐漸轉向家庭，外界也盛傳2人已於今年9月低調完成結婚登記，此次她親自回應網友提問，親自透露婚姻生活，鬆口談第2胎可能性，更直言：「生完孩子很幸福！」讓不少關心她近況的粉絲感到驚喜。對於成為母親後的生活，蘇小軒毫不避諱地表示，生完孩子後反而更能感受到幸福。她提到，家庭生活雖然忙碌，但看著孩子成長、與伴侶共同分擔日常，內心會多出一份踏實與滿足。這樣的轉變，也讓她更加珍惜與唐禹哲之間的相處時光，並逐漸找到屬於自己的生活節奏。談到感情經營，蘇小軒直言「有共同的興趣真的很重要」，她認為不需要刻意安排浪漫行程，而是能把原本就讓自己快樂的事情，變成兩個人一起完成的日常。無論是追劇、看動漫、打電動，甚至是一起下廚做飯，只要能共享這些片刻，就能在長時間相處中持續感受到快樂，也讓感情自然累積溫度。日前蘇小軒曾分享與兒子互動的影片，兒子流利的英文表現引起不少討論，對此蘇小軒解釋，目前正親自陪孩子進行雙語學習，透過生活中的自然對話，讓中文與英文同步接觸，她認為比起填鴨式教學，更希望孩子在輕鬆的環境中建立語感，也讓親子互動成為日常的一部分。至於是否計畫再添新成員，蘇小軒面對網友詢問先是笑回「怎麼這麼多人問」，隨後搭配開心的表情符號回應，語氣輕鬆卻不顯抗拒，雖未正面證實計畫，但這番回應也被解讀為對第二胎抱持開放態度，整體來看她目前相當享受當下的家庭狀態，未來是否迎來新成員，則順其自然。