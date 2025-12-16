我是廣告 請繼續往下閱讀

路透社揭露，臉書（Facebook）母公司Meta去年來自詐騙、非法賭博與色情等違規內容的中國廣告收入，金額超過30億美元（約等於台幣939億元）。這也顯示，儘管Meta內部已掌握相關風險，但為了維持龐大的廣告收入，對中國來源的詐騙廣告問題長期採取相對保守態度。路透社報導指出，Meta不得不面對殘酷事實：中國廣告客戶正在欺騙全球的臉書、Instagram以及WhatsApp使用者。儘管中國政府禁止民眾使用Meta旗下的社群媒體平台，但卻允許民眾在這些平台上向消費者投放廣告。因此Meta的廣告業務在中國蓬勃發展，2024年廣告收入最後甚至超過180億美元，占全球廣告營收比重逾10%。但根據路透社取得的Meta內部文件顯示，Meta計算出其中約19%的收入、超過30億美元，是來自來自詐騙、非法賭博、色情以及其他被禁止內容的廣告。相關文件是過去四年間由Meta公司財務、遊說、工程和安全部門等團隊收集製作的內部資料，之前未曾公開。這些資料揭示了Meta在此期間努力解決其平台上的濫用行為規模，卻對可能危害自身業務與營收的修正措施裹足不前。文件顯示，Meta認為中國占全球Meta平台詐騙和違禁品廣告來源比重約達25%。受害者遍及全球，包括購買假冒保健食品的台灣消費者，以及被騙光積蓄的美國和加拿大投資人。Meta員工曾在2024年4月向其安全營運部門領導層提交的內部報告，警告「我們需要投入大量資金來減少日益嚴重的危害」，並促成公司成立專責反詐小組，加強監控來自中國的問題廣告。透過一系列手段加強執法後，2024下半年來自中國的問題廣告占廣告收入減少了將近一半，比重從19%降至9%。然而，一份2024年底的文件指出，因誠信策略的轉變和執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）的後續指示，中國廣告執法團隊被「要求暫停」其工作。路透社無法得知祖克柏介入的具體細節，也無法得知「誠信策略轉變」具體內容。文件顯示，在祖克柏介入後，Meta不僅解散負責中國市場的反詐團隊，也解除對中國新廣告代理商的凍結措施，甚至擱置部分先前被內部測試證實有效的反詐機制，但相關細節並未對外說明。另一份文件顯示，即使Meta雇用的外部顧問發布研究，警告「Meta自身的行為和政策」正在助長中國市場針對其他國家用戶的廣告中出現系統性的腐敗，Meta仍採取了這些步驟。在Meta短暫的打擊行動後的幾個月內，新一批中國廣告代理商開始用違禁廣告淹沒Facebook和Instagram。到2025年年中，違禁廣告收入回升至Meta中國收入的約16%。Meta 發言人史東 (Andy Stone) 後續向路透社發出聲明中表示，這個專門打擊中國詐騙的特別團隊的工作始終是暫時性的。他後來補充說，祖克柏並沒有下令解散該團隊。他說，祖克柏對處理詐騙和其他高風險危害的團隊的命令是「加倍努力減少全球範圍內的所有這些危害，包括在中國。」