台灣少子化問題嚴峻，連全球首富馬斯克（Elon Musk）都憂心「人口崩潰趨勢仍在加速」。台灣年輕人為什麼不願意生孩子？知名區塊鏈數據平台 CoinKarma 創辦人孫彬盛（Benson Sun），以 35 歲已經財富自由的「倖存者」角度，揭露台灣社會結構崩壞的殘酷真相。他直言，多數中產階級因為看透現狀，理智地選擇了「自我絕育」。
中產階級的「理智絕育」：不敢生還是不能生？
Benson Sun 近日在社群平台 X（原 Twitter）發布一篇長文指出，台灣生育現狀正呈現殘酷的「M 型化」，一端是對未來無規劃、生而不養的底層；另一端是資源滿溢的富裕家庭。而人數最龐大的中間族群，因為「連自己的人生都顧不好，何必生小孩拖累下一代？」在看清現實後，選擇了自我絕育。
他觀察到，這種失衡最先衝擊的是教育現場。有能力的家長將孩子送往私校，公立學校則承接了家庭教養落差與校園秩序惡化的苦果，導致第一線教師身心俱疲。
人均 GDP 超越日本？戳破「平均數」的謊言
針對政府常宣傳台灣人均 GDP 超越日本，孫彬盛以犀利比喻戳破盲點：「就像乞丐和郭台銘平均起來，也會變成百億身價。」他指出，台灣薪資中位數僅 3.8 萬（依最新數據約年薪 52 萬），代表超過半數人口月入不到 4 萬。
「半導體很強、台積電很強，但這是少數人的勝利。」孫彬盛分析，科技業雖推升了房價與物價，但多數服務業受困於高租金，營收被店租吃掉大半，根本無力替員工加薪。這種結構性的貧富不均，讓「努力工作就能翻身」成為過去式。
「沒錢也沒時間」 雙薪家庭陷現金流黑洞
除了經濟壓力，孫彬盛認為「時間貧窮」更是育兒殺手。為了負擔高房價，夫妻雙方必須全職工作甚至加班，下班後還要面對接送小孩、照護長輩的壓力。「每天睜開眼就是被時間追殺，連喘息都是奢求，誰還有餘裕教養出有競爭力的下一代？」
孫彬盛坦言自己相當幸運，踩到了加密貨幣（Crypto）的風口，比同齡人早一步「上岸」。但他回頭看當年書讀得更好、工作更認真的同學，現在正處於人生開銷最大的階段——成家、買房、育兒、孝親，每一項都是「現金流黑洞」，只要一個環節出錯，人生就會失衡。
網友共鳴：太過真實，拳拳到肉
孫彬盛在文末感嘆，當國家成長果實只有少數人吃得到，人口下滑就是必然結果。「如果哪個政黨能真正解決低生育率，那才代表他們做對了什麼。」
這篇「大實話」在社群上獲得大量轉發，網友紛紛留言表示「整篇拳拳到肉，無法反駁」、「這就是為什麼我選擇躺平」、「還有平均一顆睪丸的比喻太傳神」、「雖然殘酷，但這就是台灣現在進行式」。
龍年紅利全消？全年新生兒恐跌破 11 萬大關
台灣生育率有多低？根據內政部日前出爐的人口統計，全台灣11月出生人口為7946人，較去年同期減少4611人，也較10月減少1512人。累計今年前11月新生兒共9萬8785人，若把12月預計出生的人數估算進去，2025年可能又將打破紀錄，總出生人數恐降到11萬人。
然而去（2024）年龍年全年新生兒13萬4856人，和上個龍年22萬9481名新生兒相比，足足少了近10萬人。如今相隔一年恐再減近2萬名新生兒，實在很驚人。
資料來源：Benson Sun、內政部
