▲賴弘國（左）與恩師劉偉民（右）約吃飯，後者在社群透露弟子尚未離婚。（圖／翻攝自劉偉民臉書）

與恩師聚餐談心 婚姻現況意外曝光

恩師點出關鍵 夫妻關係不只靠付出

劉偉民貼文

有「醫界王陽明」稱號的整形醫師賴弘國，近日再度捲入婚姻風波，外界盛傳他與第3任妻子Alice疑似感情生變，不僅雙方社群平台互相取消追蹤，過往甜蜜合照也幾乎全數刪除，讓「3度離婚」的傳言甚囂塵上，然而賴弘國本人與Alice皆未對外正式證實或否認，使外界議論持續發酵。對此，賴弘國恩師劉偉民曬出2人近期約吃飯的照片，並直言：「當然沒有離婚！」就在婚變傳聞延燒之際，賴弘國近日與恩師劉偉民聚餐，2人合照被分享至社群平台，引發網友關注，面對留言詢問賴弘國是否真的「離婚三次」，劉偉民先是幽默回應「應該才2次吧」，隨後更直接以「當然沒有離婚」六字回應，等同間接替賴弘國澄清目前婚姻仍在存續狀態，成為這起風波中最明確的說法。回顧賴弘國的感情歷程，他曾與有「華航林依晨」之稱的趙筱葳，以及港星鍾欣潼（阿嬌）有過婚姻關係，2022年再婚 Alice，並育有一對兒女，也因此每當賴弘國婚姻狀態出現風吹草動，總容易被外界放大檢視，這次即便未證實離婚，仍被冠上「又又又婚變」的標籤，顯示他始終難以擺脫外界對其感情穩定度的高度關注。劉偉民也在貼文中透露，當天聚餐不只是寒暄，更像是一場深度談心，他坦言賴弘國可能正經歷與自己過去相似的婚姻困境：「身為丈夫，將所有心力投注在事業上，自認為對家庭貢獻良多，卻在無形中忽略了另一半的情感需求。」劉偉民直言：「光芒都在你自己身上，卻忘了妻子也需要 spotlight。」這段話被解讀為點出婚姻失衡的核心問題。門生好友 Michael Lai (賴宏國)邀約吃飯，順便聊聊心事其實真的沒什麼大事，可能經歷了和我當初同樣的處境做先生的全心全力都放在工作上，自以為很了不起，但無形中忽略了妻子的感受做先生的自以為對家庭做了很大的貢獻，但所有的光芒都在你自己身上，做妻子的只是附屬品，但忘了做妻子的也需要spot light