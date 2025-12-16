冷氣團減弱，今（16）日各地多雲到晴，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今晚東半部轉有局部短暫陣雨，夜間空曠地區低溫仍偏低。明（17）日起北季風增強，桃園以北、宜蘭、花東降雨機率提高，周五（12月19日）南方雲系北移，全台天氣不穩定，周末（12月20日至12月21日）水氣仍多、早晚偏涼。
今晚水氣變多 留意早晚較大溫差
吳聖宇指出，今天白天各地到多雲到晴，晚上東半部水氣增多，基隆北海岸、東半部、恆春半島等地逐漸會有局部短暫陣雨；各地白天高溫24至27度，南部有機會到28度或以上，今晚中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到12度以下，南部、花東空曠地區也有機會出現12至14度低溫。
周三、周四雨勢再起 北部、宜蘭出門要帶傘
吳聖宇提及，明天東北季風增強，桃園、大台北、宜蘭、花東、恆春半島將有短暫陣雨，宜蘭會有較多累積雨量，新竹以南不受影響。北部、東北部高溫略降至22至24度，花東24至26度，中南部仍有25至28度，明晚到周四清晨，中北部、東北部低溫14至16度，南部、花東低溫16至18度，日夜溫差仍大。
周四桃園、大台北、東半部、恆春半島持續有短暫陣雨，北部、東北部白天高溫只有21至23度，花東23至25度，中南部地25至28度，周四晚上到周五清晨，低溫變化不大，中北部、東北部低溫14至16度，南部、花東低溫16至18度。
周五雨區擴大 周末東北季風增強
吳聖宇說明，周五南方雲系北移，不僅東半部還有雨勢，西半部也都會有短暫陣雨出現的可能性，天氣比較不穩定，各地白天高溫普遍在21至24度，南部24至26度，周六水氣依舊偏多，各地容易下雨的情況還會再持續。
周日東北季風增強，溫度變化不大，北部、東半部白天高溫22至24度，中南部26至27度；早晚低溫在中北部、東北部都市地區16至19度，空曠地區14至16度，南部、花東都市地區低溫18至20度，空曠地區低溫16至18度。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
