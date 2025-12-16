前職棒「樂天女孩」人氣成員Dora（洪葳），因捲入已婚富商外遇風波，引發軒然大波。事件爆發後，
她消失在球場應援班表上， 近日更證實已與球團達成不續約共識，正式結束啦啦隊生涯。其實Dora除了在啦啦隊時期人氣頗高，私下還擁有芭蕾舞專業與寵物美容師執照，多才多藝的背景和現在深陷的情感風暴有強烈對比。
舞蹈科班出身！芭蕾、國標、拉丁舞樣樣通
Dora擔任樂天女孩期間，因混血兒甜美外型和纖細身材、具有感染力的笑容，在球場邊累積了不少死忠粉絲。過去給人的印象多是球場上活力四射的模樣，但因傳出她與一名已婚富商過從甚密，甚至涉及法律訴訟，讓外界一片譁然，昔日清純的女神形象蒙上一層陰影，也成為媒體追逐的對象。
其實Dora的肢體協調和獨特的力與美，來自她的芭蕾舞蹈基礎，這讓她在當時的啦啦隊陣容中顯得格外亮眼。雖然她身高158公分，較為嬌小，但站上舞台卻爆發力十足。她也曾對外表示，從小在電視上看到別人跳舞萌生興趣，一路接受專業訓練，舉凡芭蕾舞、國標舞、拉丁舞，全都難不倒她。
斜槓人生跨很大！啦啦隊女孩還曾是寵物美容師
除了舞蹈，Dora在加入啦啦隊之前，還因為愛狗愛到去考寵物美容師B級證照，成為寵物美容師，為毛小孩打理頭髮。從芭蕾舞者、寵物美容師到啦啦隊女神，Dora的斜槓人生原本令人稱羨。但捲入複雜的豪門感情糾紛，讓她暫時停下腳步尋找人生下一步。
根據《CTWANT》報導，Dora在事件爆發後，回高雄老家住了一段時間，現在積極進修英語能力，嘗試滑雪運動，計畫要考CASI滑雪教練證照，並接業配、一日店長及商業活動，醞釀重新出發的勇氣。
