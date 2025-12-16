我是廣告 請繼續往下閱讀

多倫多藍鳥當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），決定在明年春天重新整裝待發！根據最新報導指出，這位剛簽下天價合約的強打者，已承諾將代表多明尼加出征2026年世界棒球經典賽（WBC）。這將是小葛雷諾生涯首度在WBC亮相，他將力助被分在D組的多明尼加隊，重返世界榮耀。對於小葛雷諾而言，這是一次遲來的國家隊首秀。原本他在2023年經典賽就在多明尼加的名單之中，卻因膝傷無奈退賽。儘管他在加拿大出生，具備代表加拿大隊參賽的資格，且他本人過去也未把話說死，表示未來不排除為楓葉國效力，但這一次，在多明尼加長大的他選擇擁抱自己的拉丁血統，披上多國戰袍。多明尼加隊曾在2013年奪冠，但在之後的賽事中皆無緣金盃。本屆他們被分在D組，將與委內瑞拉、荷蘭、以色列及尼加拉瓜廝殺，爭取分組前兩名的晉級資格。多明尼加陣容星光熠熠，包括教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）、游擊手佩爾多莫（Geraldo Perdomo）等多位大聯盟頂級球星皆表態參戰。大都會球星索托（Juan Soto）也有意披上國家隊戰袍。小葛雷諾的參賽決定對藍鳥球團來說，無疑是喜憂參半。他在2025年4月才剛與球隊簽下一紙5億美元（約新台幣157億元）的延長合約，並一路率隊殺進睽違已久的世界大賽，但最終在總冠軍賽敗給洛杉磯道奇。雖然他在季後賽表現如鬼神般狂暴，分區系列賽打擊率高達0.529、世界大賽也有0.333的水準，並在季後賽累積8轟與16分打點，但這也意味著他的休息時間大幅縮短。如今為了備戰3月5日開打的經典賽，他必須提早開機，這也讓外界擔憂是否會增加受傷風險。除了小葛雷諾之外，藍鳥陣中多位主力也可能在春訓期間「請假」為國出征。委內瑞拉籍的山坦德（Anthony Santander）與席曼尼茲（Andres Gimenez）都有望參賽；美國隊的潛在名單則包含希斯（Dylan Cease）、高斯曼（Kevin Gausman）與霍夫曼（Jeff Hoffman）；捕手柯克（Alejandro Kirk）預計披上墨西哥戰袍，若比薛特（Bo Bichette）回歸藍鳥，也可能代表巴西出賽。