我是廣告 請繼續往下閱讀

停職中的新竹市長高虹安，過去擔任民眾黨不分區立委時期涉嫌詐領助理費12萬3128元，一審被判7年4月，今（16）日上午二審宣判，高虹安的貪污罪撤銷，改以使公務員登載不實罪判刑6個月，可易科罰金18萬元。對此，關注此案網紅「四叉貓」則直呼，「崩潰！！！」高虹安案二審結果出爐後，四叉貓也在臉書直呼，「崩潰！！！」高虹安貪污案二審逆轉了，7年4個月變6個月，只剩偽造文書罪而已；網友則稱，「司法又活了！」高虹安貪污案發生在2022年12月25日就職新竹市長前，她在立法院擔任民眾黨不分區立委2年10個月期間，涉嫌與幕僚共謀詐領助理酬金、加班費，台北地檢署起訴的犯罪金額是46萬30元，台北地院認定的不法所得是12萬3128元，高虹安個人部分是11萬6514元，一審以貪污治罪條例的「利用職務詐取財物罪」判刑7年4個月，今上午二審宣判大逆轉，高虹安的貪污罪撤銷，改以使公務員登載不實罪判刑6個月。