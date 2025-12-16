我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬筱梅（右）與汪小菲（左）結婚1年多，如今懷有7個月身孕。（圖／翻攝自時尚新娘官方微博）

馬筱梅爭產汪小菲？挺7月孕肚反擊

▲馬筱梅（如圖）大方秀出孕肚，除了腹部凸起，整體身形依舊沒有走樣。（圖／翻攝自馬筱梅微博）

馬筱梅約定好大S！沒必要造成對立

中國富商汪小菲去（2024）年5月與台灣醫美顧問馬筱梅結婚，今年5月女方懷孕，近日於直播時公開7個多月孕肚及身形，怎料被網友好奇提問，「生孩子是為了爭家產？」馬曉梅見狀臉色大變，直嗆58字：「你好搞笑，爭什麼家產。你們不是老說他破產嗎？那就沒得爭了。我生孩子，是因為我覺得自己能負責，並不是為了誰生孩子，而是因為我自己要孩子。」並透露與汪小菲已逝前妻大S（徐熙媛）約定好，會悉心照料其留下的子女。馬筱梅近日在直播間透露目前懷孕7個月，還有2個月就要準備回台灣待產，預產期應在明年2月，話才說完，便起身大方秀出孕肚，畫面中見她除了腹部隆起，臉蛋、四肢依舊精緻又纖細，穿上外衣後，根本看不出是名孕婦，體態維持得不得了，引發話題。不過，馬筱梅仍招致部分酸民發言，於留言區質疑提問「生孩子是為了爭家產？」她見狀臉色大變：「你好搞笑，爭什麼家產。你們不是老說他破產嗎？那就沒得爭了。我生孩子，是因為我覺得自己能負責，並不是為了誰生孩子，而是因為我自己要孩子。」馬筱梅語氣不耐地說，與汪小菲結婚後，外界頻頻拿自己與大S比較，甚至牽連對方留下來的一對子女，她實在忍無可忍，於直播中強調，大S離開前與自己便有良好溝通，一直努力做好祂委託的事，「跟祂講好約定了就得做到，沒必要故意造成我們倆對立！」關於汪小菲身家眾說紛紜，其創立的麻六記餐飲事業於對岸市場蓬勃發展，市值總額已達85億人民幣，而汪小菲的個人資產也突破25億，與大S離婚前、夫妻共同財產約10億相比，資產翻倍增長，生意做得很大，汪小菲身家至少約43億台幣，實際數目不得而知。