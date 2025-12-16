OTT平台熱播前十出爐！近來由陳妍希和小19歲周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》口碑暴衝，已經連續一週在Netflix前10名，而陳妍希前夫陳曉的《大生意人》，還原了古時寧古塔的苦寒，拍攝時瘦身又受苦，可不能輸給舊愛，雖然討度有點開高走低，但仍在MyVideo、愛奇藝、LINE TV上有不錯表現。
MyVideo熱門Top10 楊祐寧新戲霸榜
1.戲劇《監所男子囚生記》
2.戲劇《大生意人》
3.戲劇《人浮於愛》
4.動漫《擁有超常技能的異世界流浪美食家 第二季》
5.電影《異能5：死了一個超人以後》
6.電影《我和我的殭屍女兒》
7.動漫《差點在迷宮深處被信任的夥伴殺掉，但靠著天賜技能「無限扭蛋」獲得等級9999的夥伴，我要向前隊友和世界展開復仇&「給他們好看！」》
8.節目《上山吧！台灣隊》
9.動漫《SPY x FAMILY間諜家家酒 第三季》
10.動漫《一拳超人 第三季》
Hami Video熱門Top10 《進行曲》攻佔電影類冠軍
電影前三名
1.《進行曲》
2.《山忌 黃衣小飛俠》
3.《疾速營救》
戲劇前三名
1.《等待京道》
2.《火星女王》
3.《因為沒有下輩子》
動漫前三名
1.《凡人修仙傳S4》
2.《擁有超常技能的異世界流浪美食家S2》
3.《無限扭蛋》
愛奇藝熱門Top10 陳曉《大生意人》穩坐第一
1.《大生意人》
2.《監所男子囚生記》
3.《唐朝詭事錄之長安》
4.《換乘戀愛4》
5.《風與潮》
6.《時差一萬公里》
7.《天地劍心》
8.《種豆得豆2》
9.《雙軌》
10.《RUNNING MAN》
LINE TV熱門Top10 台劇《整形過後》擠上榜
1.《AAA頒獎典禮&ACON音樂節》
2.《大生意人》
3.《許我耀眼》
4.《寶島西米樂》
5.《後浪》
6.《水龍吟》
7.《宴遇永安》
8.《整形過後》
9.《燦爛的風和海》
10.《廚師的迫降：客家廚房2》
