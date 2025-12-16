我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MyVideo 10大熱門排行。（圖／MyVideo提供）

MyVideo熱門Top10 楊祐寧新戲霸榜

▲Hami Video熱門Top10。（圖／Hami Video提供）

Hami Video熱門Top10 《進行曲》攻佔電影類冠軍

▲愛奇藝熱門Top10。（圖／愛奇藝提供）

愛奇藝熱門Top10 陳曉《大生意人》穩坐第一

▲LINE TV熱播週榜。（圖／LINE TV提供）

LINE TV熱門Top10 台劇《整形過後》擠上榜

OTT平台熱播前十出爐！近來由陳妍希和小19歲周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》口碑暴衝，已經連續一週在Netflix前10名，而陳妍希前夫陳曉的《大生意人》，還原了古時寧古塔的苦寒，拍攝時瘦身又受苦，可不能輸給舊愛，雖然討度有點開高走低，但仍在MyVideo、愛奇藝、LINE TV上有不錯表現。1.戲劇《監所男子囚生記》2.戲劇《大生意人》3.戲劇《人浮於愛》4.動漫《擁有超常技能的異世界流浪美食家 第二季》5.電影《異能5：死了一個超人以後》6.電影《我和我的殭屍女兒》7.動漫《差點在迷宮深處被信任的夥伴殺掉，但靠著天賜技能「無限扭蛋」獲得等級9999的夥伴，我要向前隊友和世界展開復仇&「給他們好看！」》8.節目《上山吧！台灣隊》9.動漫《SPY x FAMILY間諜家家酒 第三季》10.動漫《一拳超人 第三季》電影前三名1.《進行曲》2.《山忌 黃衣小飛俠》3.《疾速營救》戲劇前三名1.《等待京道》2.《火星女王》3.《因為沒有下輩子》動漫前三名1.《凡人修仙傳S4》2.《擁有超常技能的異世界流浪美食家S2》3.《無限扭蛋》1.《大生意人》2.《監所男子囚生記》3.《唐朝詭事錄之長安》4.《換乘戀愛4》5.《風與潮》6.《時差一萬公里》7.《天地劍心》8.《種豆得豆2》9.《雙軌》10.《RUNNING MAN》1.《AAA頒獎典禮&ACON音樂節》2.《大生意人》3.《許我耀眼》4.《寶島西米樂》5.《後浪》6.《水龍吟》7.《宴遇永安》8.《整形過後》9.《燦爛的風和海》10.《廚師的迫降：客家廚房2》