OTT平台熱播前十出爐！近來由陳妍希和小19歲周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》口碑暴衝，已經連續一週在Netflix前10名，而陳妍希前夫陳曉的《大生意人》，還原了古時寧古塔的苦寒，拍攝時瘦身又受苦，可不能輸給舊愛，雖然討度有點開高走低，但仍在MyVideo、愛奇藝、LINE TV上有不錯表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲MyVideo 10大熱門排行。（圖／MyVideo提供）
▲MyVideo 10大熱門排行。（圖／MyVideo提供）
MyVideo熱門Top10　楊祐寧新戲霸榜

1.戲劇《監所男子囚生記》
2.戲劇《大生意人》
3.戲劇《人浮於愛》
4.動漫《擁有超常技能的異世界流浪美食家 第二季》
5.電影《異能5：死了一個超人以後》
6.電影《我和我的殭屍女兒》
7.動漫《差點在迷宮深處被信任的夥伴殺掉，但靠著天賜技能「無限扭蛋」獲得等級9999的夥伴，我要向前隊友和世界展開復仇&「給他們好看！」》
8.節目《上山吧！台灣隊》
9.動漫《SPY x FAMILY間諜家家酒 第三季》
10.動漫《一拳超人 第三季》

▲Hami Video熱門Top10。（圖／Hami Video提供）
▲Hami Video熱門Top10。（圖／Hami Video提供）
Hami Video熱門Top10　《進行曲》攻佔電影類冠軍

電影前三名
1.《進行曲》
2.《山忌 黃衣小飛俠》
3.《疾速營救》

戲劇前三名
1.《等待京道》
2.《火星女王》
3.《因為沒有下輩子》

動漫前三名
1.《凡人修仙傳S4》
2.《擁有超常技能的異世界流浪美食家S2》
3.《無限扭蛋》

▲愛奇藝熱門Top10。（圖／愛奇藝提供）
▲愛奇藝熱門Top10。（圖／愛奇藝提供）
愛奇藝熱門Top10　陳曉《大生意人》穩坐第一

1.《大生意人》
2.《監所男子囚生記》
3.《唐朝詭事錄之長安》
4.《換乘戀愛4》
5.《風與潮》
6.《時差一萬公里》
7.《天地劍心》
8.《種豆得豆2》
9.《雙軌》
10.《RUNNING MAN》

▲LINE TV熱播週榜。（圖／LINE TV提供）
▲LINE TV熱播週榜。（圖／LINE TV提供）
LINE TV熱門Top10　台劇《整形過後》擠上榜

1.《AAA頒獎典禮&ACON音樂節》
2.《大生意人》
3.《許我耀眼》
4.《寶島西米樂》
5.《後浪》
6.《水龍吟》
7.《宴遇永安》
8.《整形過後》
9.《燦爛的風和海》
10.《廚師的迫降：客家廚房2》

相關新聞

《狙擊蝴蝶》陳妍希、周柯宇官宣？告白私照流出　粉絲嗨：太刺激

陳妍希太會！《狙擊蝴蝶》霸氣追回弟弟　一把抓過周柯宇咬他嘴唇

《狙擊蝴蝶》周柯宇小陳妍希19歲　夢回《那些年》她虧：出生了嗎

《狙擊蝴蝶》線上看／周柯宇一看到姐姐就臉紅！陳妍希笑：堅強點