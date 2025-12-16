我是廣告 請繼續往下閱讀

停職中的新竹市長高虹安，過去擔任民眾黨不分區立委時期涉嫌詐領助理費12萬3128元，一審以《貪污治罪條例》的利用職務詐取財物罪判刑7年4個月，高虹安與北檢都上訴，而二審今（16）日宣判，高虹安的貪污罪撤銷，改以使公務員登載不實罪判刑6個月，可易科罰金18萬元。針對此判決結果，高虹安火速回應了！針對今日高院判決結果，高虹安市長今回應表示：「高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。」高虹安提到：「我將，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。」