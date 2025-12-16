我是廣告 請繼續往下閱讀

黃帝穎律師分析，一旦鞏固黃國昌是凱思實際負責人將難脫「二大刑責」：

民眾黨主席黃國昌近期遭爆料，疑似透過人頭公司「凱思」支付薪資給他私建、指揮的狗仔隊，並疑似透過凱思收受台雅集團的錢和委託，在立法院質詢個案，恐怕已踩司法紅線。不過，黃國昌均怒嗆週刊做假新聞。《鏡週刊》今（16）日再爆，凱思案近期恐出現重大破口，一名傳產金主疑似已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元給凱思，恐坐實黃國昌就是凱思幕後操盤手。消息一出名嘴汪潔民直呼「柯文哲土城不寂寞」，而黃帝穎律師則在臉書表示，黃國昌麻煩大了！並分析一旦鞏固黃國昌是凱思實際負責人將難脫「二大刑責」。《鏡週刊》今日再爆料，檢調已掌握1名傳產金主證詞及關鍵金流，證實2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，此筆資金隨後又轉資助《民報》，證明黃國昌就是凱思和《民報》的幕後掌控者。對此，名嘴汪潔民在臉書直呼「金主招了喔！貪污罪七年以上，柯文哲土城不寂寞，妙不可言！」此外，律師黃帝穎則認為「黃國昌麻煩大了！」發文寫道，週刊揭發黃國昌透過人頭成立凱思國際，再輾轉投資《民報》的相關金流已被掌握，尤其他的金主到案已向檢調和盤托出當初金援黃國昌的來龍去脈，除了長年在經費上支持黃國昌的消息已在政商界傳開，就連狗仔也坦承黃國昌藏身幕後指揮調度，相關對話也被檢調掌握，黃國昌精心布局建立的防火牆恐如骨牌效應一個接一個倒下，案情也將擴大延燒。1.收臺雅集團200萬涉嫌不違背職務收賄罪，處七年以上徒刑臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導臺雅200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未澄清、未提告，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價。2.指揮狗仔政治跟監，違反個資法及刑法，處五年以下徒刑黃國昌一再迴避養狗仔政治跟監的資金來源問題，大量跟監的狗仔費用，恐不只週刊估的千萬元，錢從哪來？黃國昌指揮狗仔政治跟監不受新聞自由保障，涉犯刑法「非法攝錄他人非公開活動罪」、違反個資法，最重處5年徒刑。