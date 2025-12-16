我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將洋將進度傳出好消息，今（16）日與陣中洋投鈴木俊輔、魔力藍（Shawn Morimando）達成續約共識，明年將重披藍色戰砲，對此悍將球團日表示，「洋將續約部分已和魔力藍、鈴木駿輔達成共識，待細節確認後，一併正式對外公布，同時洋將補強作業持續進行中。」魔力藍2021年來台發展，當時效力中信兄弟，2022年一度轉戰韓職，2023年回鍋中職，不過因左手肘肌腱撕裂傷球季報銷，去年傷癒歸隊，在831前重返投手丘，隨後遭兄弟註銷。今年魔力藍轉投效悍將，整季出賽23場，拿下10勝10敗，防禦率2.39。季末的球迷感恩會，魔力藍曾表示，有意願續留悍將。鈴木駿輔去年來台效力樂天桃猿，不過在831前遭到割愛，後續轉戰台灣業餘球界，加入全越運動棒球隊。今年5月，鈴木收到悍將邀請，重回中職，更一度在二軍創下連續32局無失分紀錄，整季在一軍出賽5場，拿下2勝1敗，防禦率2.51。悍將副領隊林威助在球迷感恩會就曾提及，會將鈴木列為優先續約洋投。今日傳出2位洋投將續約，對此，悍將球團表示，「洋將續約部分已和魔力藍、鈴木駿輔達成共識，待細節確認後，一併正式對外公布，同時洋將補強作業持續進行中。」