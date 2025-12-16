眼淚白流了！ 在地經營21年的台中家樂福青海店，11月18日日拋出震撼彈宣布12月22日熄燈，昨遭媒體報導，讓不少老顧客感傷不已。沒想到事隔僅僅24小時，今（16）日迎來「神反轉」！官方正式公告已與地主達成共識將「繼續營業」，且維持24小時營運，讓心情像洗三溫暖的在地網友忍不住大喊：「太棒了，把我的眼淚還來！」
家樂福青海店稍早在臉書表示，「今天要在這邊鄭重跟大家報告一個好消息： 青海店要繼續開！」文中感謝「地主體諒給大家買東西的方便」，並說明經過多次交換意見，將繼續營業。店家也釋出在門口貼上「繼續營業」的告示，指出將持續維持24小時營業，包括商店街所有承租廠商也如常提供服務。
在地人嗨翻：感謝地主、把眼淚還來
「繼續營業」消息引發討論，網友紛紛留言「太棒了！感謝地主！」、「太好了，西屯區福利」、「真假太棒了，但是屈臣氏也已經移走了不是嗎」、「太棒了，撐過去，跟高雄愛河店一樣」、「騙了我的眼淚」。
豪宅建商地主暫無規劃 房市專家揭關鍵
據悉，家樂福青海店地主是台中豪宅建商「由鉅建設」，該地坪約 2758.5 坪，位處台中七期與逢甲交界，周邊生活機能成熟，地點位置極佳。先前就傳出地主要收地消息，但當時由鉅建設就曾澄清說「還沒規劃」，如今再澄清目前「尚未有任何開發或改建規劃」。
對此，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中接受媒體訪問，分析指出以家樂福青海店2700多坪基地來看，在台中市區實屬稀有規模，加上位處成熟商圈，動靜都容易牽動區域房市想像空間。不過他認為，在當前房市仍處於量縮觀望階段，建商多半不急於推案，反而傾向維持穩定租金收益，等待更合適的時機再行評估長期規劃。
擋不住租約？全台爆關店潮 量販、超市接連熄燈
事實上，扣除起死回生的青海店，家樂福2025年原本傳出共有5家量販店將結束營業，另外4家分別為嘉義北門店、新竹竹北店、台北北投店及家樂福桃園店。而關門原因主要為「租約到期」以及「公司整體營運考量」。不過在量販店後，家樂福超市店也難逃，台北大直「綺麗廣場」在11月30日歇業，天母家樂福超市士林忠誠店也將在12月20日結束營業。
資料來源：家樂福青海店
事實上，扣除起死回生的青海店，家樂福2025年原本傳出共有5家量販店將結束營業，另外4家分別為嘉義北門店、新竹竹北店、台北北投店及家樂福桃園店。而關門原因主要為「租約到期」以及「公司整體營運考量」。不過在量販店後，家樂福超市店也難逃，台北大直「綺麗廣場」在11月30日歇業，天母家樂福超市士林忠誠店也將在12月20日結束營業。
