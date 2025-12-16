我是廣告 請繼續往下閱讀

▲43歲阮經天交了新的女朋友，對方身分是小他20歲的中國富家千金，兩人談著橫跨台、韓、中的遠距離戀愛。（圖／李政龍攝）

▲阮經天在社群上公開媽媽的告別式照片，表示目前已經完成所有程序，請大家放心。（圖／翻攝自阮經天IG@ethanruan91）

向來被貼上「情場浪子」標籤的阮經天，過去感情世界一向低調且短暫，只要戀情遭曝光，幾乎都難逃「見光死」命運，然而今年10月他被拍到與小他近20歲的千金女友徐小姐交往後，這段戀情卻沒有如外界預期迅速畫下句點，反而持續穩定發展，成為近年他感情史中少見的例外。根據《鏡週刊》報導，阮經天在完成新片拍攝工作後，隨即飛往韓國與正在當地求學的徐小姐會合，行程中不僅沒有刻意避人耳目，甚至還與弟弟、弟媳一同聚會。此舉被視為重要訊號，代表徐小姐不只是緋聞對象，更已正式進入阮家人的生活圈，顯示雙方關係已跨越一般交往階段，穩定度明顯提升。與阮經天過往交往對象最大的不同，在於徐小姐在戀情曝光後的處理方式，消息傳出後，她立刻關閉個人IG帳號、刪除過往貼文，甚至連小紅書帳號也一併清空，澈底抹去與阮經天有關的蛛絲馬跡，這樣的低調態度被圈內解讀為成功打中阮經天最在意的「隱私安全感」，也讓他對這段感情更為放心。熟識阮經天的人都知道，他不喜歡過於黏膩的關係，反而需要足夠的個人空間，徐小姐長期在韓國生活、2人維持遠距離狀態，恰巧符合他對感情節奏的期待，這樣的相處模式，不僅降低摩擦，也讓感情在不被過度消耗的情況下慢慢累積信任，即使在海外被網友偶遇，他也選擇大方應對，態度明顯與過去不同。事實上，這段感情並非一路順遂，去年夏天徐小姐曾來台與阮經天相處，之後因距離與工作繁忙，一度出現變數，男方甚至短暫轉移情感焦點，然而徐小姐始終保持沉默、不爭不吵，選擇給予空間，最終等到阮經天回頭，如今在事業再創高峰、人生歷經喪母低潮後，阮經天似乎也更珍惜眼前的平穩與陪伴。