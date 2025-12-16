中央氣象署預報員謝佩芸表示，今（16）日清晨受輻射冷卻影響，各地仍偏冷，新竹關西低溫來到9.1度，白天氣溫快速回升，全台高溫可達25至26度以上，日夜溫差大，明（17）日下半天東北季風增強，北台灣、宜蘭將出現較大雨勢，周五、周六（12月19日至12月20日）水氣最多，全台有雨。
今天清晨跌破10度 白天快速升溫
謝佩芸指出，隨著冷氣團減弱，台灣目前沒有明顯的天氣系統主導，清晨「輻射冷卻」明顯，西半部內陸低溫還是只有11至14度，體感寒冷，今天最低溫在新竹關西9.1度，其次是金門9.4度，雲林、嘉義、彰化也有10度以下低溫。
北台灣明後天下大雨 周五、周六全台有雨
謝佩芸提及，今天是未來一周天氣最穩定的一天，因為明後天東北季風增強帶來水氣，桃園以北、東半部會率先出現雨勢，特別是「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭」會有大雨。
謝佩芸提醒，周五、周六由於南方雲系北移，水氣進一步增多，就連中南部也會開始下雨，全台有雨的情況預估持續到周六晚上；周日（12月21日）東北季風較乾，新竹以南降雨趨緩，只剩桃園以北、東半部有短暫雨。周五中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。
周三東北季風增強 全台日夜溫差大
謝佩芸說明，今天白天氣溫會快速回升，全台各地高溫都有機會來到25度，中南部26度以上，不過入夜後仍有輻射冷卻效應，預估明天清晨，中部以北低溫只有13至15度，空曠地區、近山區有11至12度，日夜溫差非常大。
明天下半天會有新一波東北季風增強，主要導致北台灣高溫下降，其它地區不受影響，周三至周五，北台灣整天氣溫落在18至25度；再下一波東北季風會於周日影響開始影響，同樣是北台灣略為降溫，各地持續要注意日夜溫差。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
謝佩芸指出，隨著冷氣團減弱，台灣目前沒有明顯的天氣系統主導，清晨「輻射冷卻」明顯，西半部內陸低溫還是只有11至14度，體感寒冷，今天最低溫在新竹關西9.1度，其次是金門9.4度，雲林、嘉義、彰化也有10度以下低溫。
謝佩芸提及，今天是未來一周天氣最穩定的一天，因為明後天東北季風增強帶來水氣，桃園以北、東半部會率先出現雨勢，特別是「基隆北海岸、大台北山區、宜蘭」會有大雨。
謝佩芸提醒，周五、周六由於南方雲系北移，水氣進一步增多，就連中南部也會開始下雨，全台有雨的情況預估持續到周六晚上；周日（12月21日）東北季風較乾，新竹以南降雨趨緩，只剩桃園以北、東半部有短暫雨。周五中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。
謝佩芸說明，今天白天氣溫會快速回升，全台各地高溫都有機會來到25度，中南部26度以上，不過入夜後仍有輻射冷卻效應，預估明天清晨，中部以北低溫只有13至15度，空曠地區、近山區有11至12度，日夜溫差非常大。
明天下半天會有新一波東北季風增強，主要導致北台灣高溫下降，其它地區不受影響，周三至周五，北台灣整天氣溫落在18至25度；再下一波東北季風會於周日影響開始影響，同樣是北台灣略為降溫，各地持續要注意日夜溫差。
資料來源：中央氣象署