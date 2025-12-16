我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金案，案件一審接近尾聲，台北地院15日起一連8個工作天將進行言詞辯論，繼昨（15日）檢察官打頭陣後，今（16日）上午再由檢察官針對「小沈1500」做出論證。而檢察官也當庭吐真心話，表示從開庭以來一直尊稱柯文哲為「市長」，因為自己也是台北市民，相信柯文哲本來是清廉的，或許因為選舉需要花很多錢，戴上了魔戒才會造就這樣的結果，「無論用途是什麼，市長都不可以收錢，更何況是沈慶京的。」柯文哲聽聞後表情嚴肅。檢察官今（16日）針對柯文哲硬碟內工作簿中「小沈1500」做出論證，提到在113年8月30日搜索當天就發現該帳冊，且當天晚間檢方偵訊柯文哲時也立即向柯文哲求證，詢問：「是否沈慶京給你1500？」但柯僅稱「無法回答」。至於柯文哲表示，硬碟內的檔案有上萬個，是怎麼發現的？檢察官則解釋，由於這起案子涉及貪污，因此會先找財務相關的資料夾。此外，工作簿的修改日期及存取日期皆在搜索前，另檢方也於硬碟上發現一張貼有「2023/2/23備份」的紙條。對於柯文哲矢口否認工作簿為自己製作，檢察官提出硬碟內另外多個檔案，包括人事檢討、雙城論壇致詞以及衛福部所寄的居家隔離通知書，作者均為「wen」，檢察官認為「工作簿就是帳冊，帳冊就是證明金流的證據」更當庭要柯文哲「勿自欺欺人！」而柯文哲則露出一抹神秘的微笑。